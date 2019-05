Vins: les suggestions de Véronique Rivest

Malivoire a fait du gamay sa spécialité et en produit plusieurs cuvées, qui semblent s'améliorer chaque année. Celle-ci offre tous les arômes fruités du cépage - framboise, canneberge, cerise - ainsi qu'un caractère gourmand et croquant en bouche, avec des nuances de terre fraîche et d'épices qui apportent un peu plus de complexité. Léger, juteux et peu tannique, il sera à son mieux servi frais. Parfait pour accompagner un plateau de charcuteries, un poulet rôti ou un saumon au barbecue.

Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve sont connus pour leur travail impeccable à la vigne et au chai. Respect de la terre, de la vigne, et recherche constante d'expression du terroir sont à l'origine de vins qui ont éclat, tonus et profondeur. Chaque fois, les cuvées m'épatent, et le rapport qualité-prix est exceptionnel. Une fois de plus, Le Combal offre beaucoup : un caractère sombre, avec du fruit noir, des notes de cuir et d'épices, puis une bouche savoureuse avec de l'éclat et une fraîcheur délicatement florale. Dense et élancé à la fois, fruité et ferme, avec des tannins mûrs, au grain fin. Complet et rassasiant, tout indiqué pour un magret ou un confit de canard, ou encore une côte de boeuf. À passer en carafe.

Garde : de 4 à 6 ans

Cosse Maisonneuve Le Combal Cahors 2014, 20,65 $ (10675001), 13 %

Pour découvrir la syrah