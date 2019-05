Château de Saint Cosme: regrouper les millésimes

On trouve de plus en plus de vignerons qui défient cette convention en créant des cuvées regroupant plusieurs millésimes et qui n'hésitent plus à l'inscrire sur l'étiquette.

Ces vins sont alors vendus sous l'étiquette « vin de pays ». C'est ce que propose le Château de Saint Cosme, dans le Rhône, avec le rouge Little James Basket Press.

Dans la bouteille, ce rouge à base de grenache contient 50 % de vin issu de la plus récente vendange et 50 % proviennent d'un mélange des récoltes antérieures remontant jusqu'à 1999.

Étonnant ? Dans le verre, il est savoureux avec des notes de mûres, de framboises et d'épices. Les tannins sont soyeux et la finale est longue. À ce prix, on fait des réserves pour le barbecue.

Château de Saint Cosme Little James Basket Solera, 15,85 $ (13958277)