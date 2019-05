Trente ans de whiskys à L'île Noire

Le pub L'île Noire a vu le jour en 1989, un an après que Michel Lavallée eut dégusté son premier single malt et vécu un grand coup de foudre.

Trente ans plus tard, on peut y goûter à environ 500 whiskys et 200 gins, tout en se restaurant avec une cuisine de pub-bistro.

Jeudi, à compter de 19 h, il sera possible de déguster à bon prix plusieurs belles et rares bouteilles de la collection privée des propriétaires, dont un Knockando 1974, un Bowmore 1980 et un Macallan 25 de 1965.

Bouchées, musique et danse sont également au programme de la soirée. D'autres activités et promotions ponctueront cette période anniversaire qui s'étirera sur les prochaines semaines.

1649, rue Saint-Denis, Montréal

https://www.facebook.com/events/260546901393011