Weingut Malat Gewurztraminer: tendance orange

Car la question est souvent soulevée : qu'est-ce qu'un vin orange ? Il s'agit d'un vin blanc élaboré comme un rouge.

Pour ce faire, les peaux des raisins sont laissées en contact avec le jus. Elles apportent ainsi de la matière et de la couleur.

Le domaine autrichien Malat en a fait l'expérience avec le gewurztraminer. Le résultat est beaucoup moins puissant et tannique que d'autres vins du genre.

On est séduit par ses notes d'aubépines et de jasmin qui embaument le verre. En bouche, on a juste assez de corps pour que le vin reste digeste et facile d'accès. À découvrir avec des fromages.

Weingut Malat Gewurztraminer Orange 2017, 29,95 $ (13985961)