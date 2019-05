Vins: les suggestions de Véronique Rivest

Véronique Rivest

Collaboration spéciale La Presse La Presse Chaque semaine, inspirée par ses voyages dans les vignobles du monde entier, la réputée sommelière Véronique Rivest vous propose de découvrir trois vins en vente au Québec.

Pour rêver de Provence En mai, fais ce qu'il te plaît. Eh bien, beau temps ou pas, on sort le rosé ! On peut au moins se donner l'illusion du printemps avec ce rosé tout ce qu'il y a de plus provençal. D'une jolie couleur saumon pâle, avec des arômes délicats de pêche et de framboise, ainsi qu'une pointe de fleurs, de garrigue et d'épices, il est complètement sec en bouche. Gras et plutôt souple, mais sans manquer de fraîcheur, il nous transporte directement vers des cieux plus cléments. Tout indiqué pour une cuisine provençale : tian, pissaladière, salade niçoise, ou encore des crevettes grillées ou un tartare de saumon. Garde : à boire Vieux Château D'Astros Côtes de Provence 2018, 18,35 $ (10790843) 12,5 % Fraîcheur autrichienne

Agrandir Huber Riesling Engelsberg Traisental 2017, 22,65 $ (13675841) 12,5 % PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ

Un peu moins connue que ses voisines, la région de Traisental, en Autriche, produit aussi d'excellents vins. Celui-ci est délicieux ! Très aromatique, avec de la lime, de la pomme verte, de la pêche, du tilleul et du romarin, ainsi que des notes d'hydrocarbures, qu'on associe souvent à ce cépage. La bouche est hyper fraîche et tonique, les arômes se développent sur du fruit mûr, pêche, ananas, et un caractère épicé, poivre blanc, que j'associe beaucoup aux blancs autrichiens. De la fraîcheur, du tonus, du caractère, et complètement sec. En plus, plutôt léger en alcool, de bonne garde et hyper polyvalent. Parfait avec des poissons ou fruits de mer grillés ou poêlés, des côtelettes de porc ou de veau panées. Garde : de 6 à 8 ans Huber Riesling Engelsberg Traisental 2017, 22,65 $ (13675841) 12,5 % Un portugais pour le barbecue

Agrandir Niepoort Dialogo Douro 2017, 16 $ (12098033) 14 % PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ