La demande pour le vin blanc explose

De passage au Québec, la vigneronne Lorraine Senard confirme la tendance en Bourgogne. « On voit de plus en plus des vignes de pinot noir qui sont remplacées par du chardonnay, observe-t-elle. Dans la Côte de Beaune et même dans la Côte de nuits. »

Le scénario se produit aussi dans la vallée du Rhône, où l'interprofession a présenté à la mi-avril un plan stratégique pour « blanchir » ses vignobles surtout connus pour ses vins rouges.

Le journal Les Échos avance que l'engouement pour le blanc dans l'Hexagone est lié à la baisse de consommation de viande rouge.

