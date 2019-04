Anselmi San Vincenzo: un vin à redécouvrir

M. Anselmi a réussi son pari et 18 ans plus tard, ses vins sont toujours encensés. C'est aussi vrai pour sa cuvée San Vicenzo 2018 à 17 $. L'assemblage de garganega (la variété typique de Soave), de chardonnay et de sauvignon-blanc est très aromatique. Ses parfums de rose, de lilas et de pêche remplissent le verre.

En bouche, le tout est nuancé par de l'amertume et une étonnante vivacité qui camoufle bien les 7 g de sucre résiduel. Il fera un malheur avec une omelette au fromage.

Anselmi San Vincenzo 2018, 16,85 $ (585422)