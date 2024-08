Cuisine libre !, l’entreprise du chef Clément Boivin, s’installe au marché Jean-Talon ce week-end.

C’est dans le cadre de la Foire des vins et cidres d’ici que l’on pourra goûter au joli menu Saisons créé par le gagnant de la troisième saison de l’émission Chef de bois, qui a travaillé auparavant dans les établissements du groupe Au Pied de cochon.

Une dizaine de petits plats sont proposés à la carte (entre 7 et 15 $) ou en formule festin à 100 $. Ils ont comme base des ingrédients recherchés qui ne sont pas toujours accessibles aux premiers venus, comme les écrevisses du lac Saint-Pierre (avec succotash), les palourdes de la Côte-Nord (sauce catalina), le bœuf vieilli en cire d’abeille, les fruits et légumes les plus frais et à point qui soient, etc.

Il y aura deux services le samedi 10 août (midi à 15 h ou 18 h à 21 h) et un seul le dimanche (de midi à 15 h).

Les cidres nature de la Ferme cidricole Moulton Hill et les vins du Vignoble de la Bauge sont les heureux élus pour accompagner ce repas décontracté et déambulatoire sur la mezzanine. On peut réserver sa place au coût de 10 $, ce qui donne accès à un verre de bienvenue.

Avant ou après cette petite ou grande bouffe, on pourra découvrir les liquides d’une quinzaine d’autres artisans québécois dans la zone événementielle, située au nord-ouest du marché.

Réservez votre place à Saisons

Consultez le site de la Foire des vins et cidres d’ici