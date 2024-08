(Brossard) Avant qu’on nous fasse saliver avec des tables d’abondance dans les réseaux sociaux, il y avait… le dim sum ! « Quand la nourriture commence à arriver, ça frappe fort ! », lance Andersen Lee. La nappe est en effet vite recouverte de petites bouchées intrigantes. Nous avons mis le chef du restaurant Oncle Lee au défi de nous organiser une petite virée gourmande dans son Brossard d’origine.

Oncle Lee est un restaurant d’inspiration chinoise. Avant d’avoir son nom sur une enseigne de l’avenue Laurier Ouest – l’oncle en question est un ami de la famille ! –, Andersen Lee était chef du Cadet. L’envie lui a pris de cuisiner plus près de ses racines. Son père est originaire de Hong Kong et sa mère, de Taïwan. « Je dirais que mon restaurant est inspiré par le Quartier chinois de Montréal, mais aussi par les plats que je mangeais quand j’étais petit et qui n’étaient pas nécessairement super typiques. » Quelques couches de métissage plus tard, la cuisine chinoise d’Andersen Lee a sa propre identité.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le chef Andersen Lee dans son restaurant Oncle Lee

Bien qu’il passe le plus clair de son temps en pleine métropole, le chef habite toujours à Brossard. Il n’y avait donc pas meilleur guide pour nous ouvrir les portes des restaurants de cuisine hongkongaise ou cantonaise de la banlieue sud. Dans notre cas, c’était non pas un accompagnateur, mais trois – Andersen a invité son papa, Chi Keung, et son ami Philippe Chin – qui ont veillé à ce que nous goûtions aux bouchées les plus incontournables.

Sans eux, l’expérience aurait pu être intimidante, d’autant plus que les petits chariots qui se promenaient autrefois entre les tables, permettant de faire un choix visuel, ont été remisés. Cela dit, le menu d’Impérial, qui a déménagé du Quartier chinois de Montréal à Brossard en 2019, est particulièrement clair, photos et descriptions à l’appui.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est le temps des explications de papa Chi Keung et de Philippe Chin.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le champagne est un accord toujours bienvenu au dim sum !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Andersen Lee et son père se donnent souvent rendez-vous pour le dim sum.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La table commence à se remplir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un festin ! 1 /5









Mieux vaut être plusieurs mangeurs autour d’une des grandes tables rondes avec plaque tournante de l’Impérial, sur le fameux boulevard Taschereau.

Aussi, deux cuisiniers d’Oncle Lee à la curiosité et à l’appétit bien aiguisés participent également au festin. On peut ainsi commander beaucoup plus de plats et même oser les moins accessibles pieds de poulet, tripes vapeur et autres spécialités bien souvent snobées par les non-initiés lorsqu’on sait qu’il y aura sûrement deux ou trois bouches plus aventureuses pour les engloutir.

« Dim sum, ça veut dire ‟toucher le cœur”. La bouffe n’est pas secondaire, mais presque. Le prétexte est avant tout de se réunir », explique Philippe, grand connaisseur de dim sum qui travaille en salle au Liverpool House. C’est d’ailleurs son père qui a fait connaître le bonbon « barbe de dragon » à Montréal, dans le Quartier chinois.

Andersen se rappelle les dim sum de son enfance au Xin Jing Hua, avec sa mère et sa sœur. L’adresse du boulevard Taschereau est aujourd’hui fermée. « Le dimanche, je voyais mon prof de kung-fu, mes profs d’école chinoise, c’était un vrai centre communautaire. »

Un mardi midi, c’est un peu moins la fête, mais le restaurant est occupé. À notre table, le champagne (excellent accord !) coule à flots. Papa Chi a même apporté une caisse de Heineken.

De la place pour le dessert ?

Nous nous gardons un peu de place pour le dessert. Mais pas question de faire une « promenade de santé » sur le boulevard Taschereau. Il vaut mieux sauter dans les voitures pour se rendre à la prochaine destination, qui se trouve dans le centre commercial Place Portobello, à un kilomètre et demi d’Impérial.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DEER GARDEN SIGNATURES BROSSARD Le thé au lait « style Hong Kong », une spécialité du Deer Garden Signatures

On peut manger un repas plus que complet au Deer Garden Signatures de Brossard : caris, paella, spaghetti sauté et pied de porc mariné inclus. Mais nous sommes là pour le thé au lait « style Hong Kong » et le pain doré frit au beurre d’arachide et lait condensé. « Avant, il y avait un autre café de style hongkongais. J’y allais après l’école primaire pour manger du pain doré avec ma mère. Les deux adresses de mon enfance étaient dans des stripmalls qui sont maintenant quasi abandonnés. »

Au Deer Garden, au fond d’une grande salle à manger sans charme aucun, il faut un temps fou avant que nous nous fassions servir. Si c’est un humain qui finit par prendre la commande, c’est un robot qui l’apporte à la table !

Parce que ce n’est pas déjà assez riche, chaque cube de pain frit bien doré est surmonté d’un petit carré de beurre. Andersen Lee soupçonne que le liquide ambré du contenant en plastique est un vulgaire « sirop de poteau », mais il n’en est rien. C’est de l’érable véritable. Force est d’admettre que ce dessert est assez remarquable, dans le genre qui colle aux côtes.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Andersen Lee et ses invités à l’Impérial

Question de digérer en douceur, nous prenons le chemin du minigolf, à La Prairie. Il s’agit probablement d’un des plus jolis 18 trous du Québec, avec ses ponts, ses bassins, ses grottes et son paysagement soigné. Andersen Lee fréquentait le Cascades Golf petit, « mais encore plus adulte, haha », admet-il.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Cascades Golf est situé à La Prairie.

Une partie plus tard, c’est déjà l’heure de l’apéro ! Nous devrions réussir à trouver un endroit pour étancher notre soif au DIX30. Le chic Bar Les Cousins, dans l’hôtel Escad du groupe Germain Hôtels, semble être l’option la plus accueillante. Nous nous en tenons à un cocktail et passons un bon moment.

Ce n’est que quelques semaines plus tard que nous apprenons l’existence de La buvette du quartier, où nous aurions sans doute pu boire de bons cocktails et des vins plus artisanaux que ceux proposés aux Cousins.

Nous nous quittons en nous promettant de revenir pour essayer ensemble le restaurant sichuanais Tian Fu. Mais celui-ci s’affiche fermé pendant plusieurs semaines après l’épique virée. Par chance, Google a récemment annoncé sa réouverture. Brossard, nous nous reverrons sous peu !

Consultez le site du restaurant Impérial

Consultez le site de Deer Garden Signatures