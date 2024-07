(Blois, France) L’hôtel Fleur de Loire, à Blois, attire une clientèle venue d’abord se plonger dans l’univers de son chef, et profiter ensuite d’un hébergement d’exception. Aux cuisines et à la tête de l’établissement luxueux qui comprend deux restaurants, Christophe Hay redonne ses lettres de noblesse au terroir local qu’il revisite de manière inspirée et écoresponsable.

C’est un ancien hospice que le chef Christophe Hay a choisi pour créer un haut lieu de l’art de vivre et rendre hommage au terroir ligérien. Situé dans un endroit stratégique de Blois, au bord de la Loire, l’hôtel rénové au coût de 8 millions de dollars offre une vue imprenable sur le fleuve, la ville et son château.

De son ancienne vocation, le bâtiment du XIXe siècle conserve l’écrin, joliment habillé par la designer Caroline Tissier sur une thématique inspirée de la faune et de la flore de la région. Sur les murs, un camaïeu de bleus et de grèges évoque la Loire et ses berges, tandis que des matières irisées ou ondulées font écho aux mouvements de l’eau et aux écailles de poisson : autant de clins d’œil à un fleuve dans lequel le chef puise une partie essentielle de son inspiration.

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE Membre des Relais & Châteaux et des Grandes Tables du monde, le Fleur de Loire est un environnement étudié dans ses moindres détails pour être écoresponsable. Le bâtiment utilise une énergie entièrement issue de l’éolien et l’eau de pluie pour arroser ses jardins.

Le Fleur de Loire est l’un des plus luxueux hôtels du Val de Loire, mais il se démarque par son environnement contemporain et spacieux qui comprend 55 chambres et 11 suites, un spa, deux restaurants et un comptoir d’irrésistibles pâtisseries et produits maison. Il a l’étoffe qui fait que certains lieux s’élèvent au-dessus des meilleurs et deviennent des institutions.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FLEUR DE LOIRE Le restaurant Christophe Hay fait partie des Grandes Tables du monde.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FLEUR DE LOIRE La salle à manger d’Amour Blanc

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FLEUR DE LOIRE L’un des salons du Fleur de Loire

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FLEUR DE LOIRE La faune et la flore de la Loire s’affichent aussi dans la décoration des chambres.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FLEUR DE LOIRE Le spa de l’hôtel

De Bocuse à Blois

Contrairement à Amour Blanc, version plus accessible des deux enseignes du Fleur de Loire, on vient au restaurant signature homonyme pour vivre l’expérience d’une gastronomie locale et responsable, avec une formule à six ou neuf services au souper et quatre ou plus au dîner. Véritable vitrine pour le terroir ligérien, le Christophe Hay propose une cuisine incarnée, audacieuse et authentique.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FLEUR DE LOIRE Au rez-de-chaussée du restaurant Amour Blanc, le kiosque à pâtisseries est l’écrin sucré de la maison.

C’est à Orlando, en Floride, que la carrière de Christophe Hay a pris son envol à la tête du restaurant Le Bistro de Paris, de Paul Bocuse. Quelques années plus tard, il retournait dans la région qui l’a vu grandir avec l’intention de faire rayonner sa cuisine dans une vision orientée vers l’avenir. Doublement étoilé par le Guide Michelin qui le couronne aussi d’une étoile verte, il a inauguré le Fleur de Loire en 2022.

Chaque jour, une nouvelle partition gustative y prend forme en fonction de ce que le terroir a à offrir : des poissons de vase mal-aimés comme le silure, la carpe ou l’alose, des légumes et aromates fraîchement extraits du potager du domaine ou d’autres denrées cultivées par des artisans locaux dans un rayon de moins de 30 kilomètres.

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE Dans l’enceinte du Fleur de Loire, le chef a édifié une serre destinée aux agrumes.

Chef et paysan

Sur le terrain entourant l’hôtel poussent plusieurs variétés d’aromates et de fruits exotiques que le chef a rapportés de ses pérégrinations en Asie et en Amérique : « Des baies de Goji ou de Sichuan, des figuiers, des mandariniers, des yuzus, kumquats, grenadiers, goyaviers… », énumère le principal intéressé qui collectionne les agrumes depuis 2014 et en possède une quarantaine de variétés différentes qui figurent au menu. « Ce sont mes bébés. Je les taille et les bichonne moi-même », ajoute-t-il avec un enthousiasme contenu. Greffés sur des Poncirus trifoliata, un agrume qui supporte bien le froid, ses protégés s’adaptent à des températures de moins de 15 degrés.

C’est toutefois dans son potager en permaculture, situé à quelques kilomètres du complexe hôtelier, sur une parcelle de deux hectares, que le chef puise l’essentiel des légumes mis en valeur dans ses assiettes. C’est là qu’il fait revivre des variétés ancestrales comme la sucrine du Berry ou le melon sucrin de Tours et des collections de plus de 50 variétés d’asperges et d’artichauts.

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE Le potager du Fleur de Loire

La cuisine du restaurant sera toujours essentiellement végétale, dit-il en soulignant les enjeux écologiques, sans jamais renier ses origines. « Je suis paysan. Mon père était boucher, mes grands-parents étaient éleveurs de bovins et agriculteurs. Ça coulait dans mes veines. J’ai maintenant mon propre petit cheptel de bœuf wagyu qui compte 90 têtes. Je veux offrir quelque chose d’exceptionnel sur les viandes, mais en moins grand volume. »

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE En amuse-bouche, des poissons de la Loire, méconnaissables. Les plats sont fins et aromatiques, élégamment présentés dans des céramiques qui ajoutent au décorum et qui sont signées par l’Atelier Vitalis, logé à l’adresse d’à côté.

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE La carpe à la Chambord, plat signature du chef et hommage à la truffe du Val de Loire

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE Petit pois, esturgeon fumé et mélisse sont ici mis en valeur.

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE Crémeux aux mandarines de la serre maison, gianduja et fleur de tanaisie font partie de la composition d’un dessert aérien. 1 /4







Une cuisine fraîche et raffinée

Au Christophe Hay, ce qui se cache normalement dans l’arrière-décor est exposé à la clientèle. À table, on s’offre le spectacle d’un laboratoire culinaire placé au centre de la salle et finement orchestré. Toujours présent sur les lieux, le maestro prend lui-même les commandes et le pouls de son public. « Sans lui, on ferme le restaurant », souligne Stephen Guyard, son bras droit en salle. Avec 25 employés en cuisine et au service, pour 8 personnes attablées ce jour-là, le restaurant assure un service impeccable, attentionné, investi d’une mission de faire valoir les artisans derrière le produit.

La carte fluctue selon les récoltes et les prises du jour, mais on y trouve en tout temps des poissons d’eau douce pêchés le jour même dans la Loire, du bœuf wagyu dont la chair persillée assure un fondant exceptionnel, de l’agneau solognot et des légumes et aromates du potager. Parrain d’une école à Oaxaca, au sud de Mexico, Christophe Hay s’y rend deux fois par année pour y puiser plus d’inspiration et collabore régulièrement avec des chefs d’Asie, à qui il emprunte certaines techniques. Profondément ancrée dans le terroir, sa cuisine a aussi un goût d’ailleurs.

On gardera en mémoire les saveurs exceptionnelles de la carpe « à la Chambord », plat signature de la maison servi avec des écrevisses, une sauce au vin de Cheverny et de la truffe aestivum (truffe blanche d’été). C’est sans oublier le caviar de Sologne et son coulis de cosses de pois, les viandes fondantes et parfaitement rehaussées de sauces mousseuses aux parfums délicats, les poissons apprêtés avec créativité, les desserts délicatement zestés et ce pain dont la farine provient d’un meunier du village d’origine du chef, nappé d’un beurre fondant aux chutes de caviar qu’on utilise normalement pour nourrir les animaux et que Christophe Hay revalorise de belle façon dans un souci permanent d’utiliser tout ce qu’un aliment a à offrir.

Prix : à partir de 110 euros (4 services)

Ce voyage a été organisé en collaboration avec Atout France. Une partie des frais de ce voyage a été payée par le Comité régional du tourisme de Val de Loire et Air Canada, qui n’ont exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.

Consultez le site du Fleur de Loire