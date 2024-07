On dit souvent que le rosé peut se boire toute l’année. Mais en période de canicule, il nous fait plus souvent envie ! En voici un très abordable et passe-partout, et un autre plutôt fait pour la table. Et si vous mangez à l’extérieur, n’oubliez pas un seau (ou n’importe quel contenant) rempli moitié-moitié d’eau et de glace, pour garder vos bouteilles au frais. Y compris les rouges qui seront beaucoup plus digestes et agréables, légèrement rafraîchis.

Abordable : passe-partout et rassembleur

Les vins de la Québécoise Nathalie Bonhomme sont bien connus dans notre marché. Elle élabore depuis 2007 en Espagne des vins qui mettent de l’avant le très bon rapport qualité-prix possible dans ce pays. Dans la région de Valence, sur la côte méditerranéenne, les vins étaient souvent destinés à une production de masse. Ici, elle tire un joli rosé de jeunes vignes de mourvèdre. Le nez est délicat, avec des notes de pêche, de fruits rouges et d’herbes, et une pointe d’anis. La bouche est caressante, avec un léger gras, rehaussée par une acidité fraîche. Sec, simple, mais avec de jolis arômes, une texture souple et de la fraîcheur qui en font un vin très passe-partout et rassembleur. Pour l’apéro, avec du pan con tomate, des crevettes grillées, une paella.

Garde : à boire

La Bonhomme Disfruta Valencia 2023, 16,10 $ (14035247), 12,5 %

Découverte : hommage au vin de tous les jours

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Monte Bernardi Fiasco Vin d’Italie

Loin d’être un fiasco, ce vin fait hommage au vrai vin italien, celui de tous les jours, savoureux et sans chichi, fait pour la table et les amis. Et d’un très bon rapport qualité-prix ! C’est un assemblage non millésimé, élevé en cuve de béton, de cépages autochtones de plusieurs régions : sangiovese, malvasia nera et canaiolo de Toscane ; montepulciano des Marches ; frappato, nerello mascalese et nero d’avola de Sicile. Mariage inusité, certes, mais très réussi, il s’ouvre sur des notes de cerise et d’herbes. Très sec et savoureux, il fait preuve d’éclat et de beaucoup de fraîcheur, et de légers tanins apportent juste ce qu’il faut de mâche. Très harmonieux et d’une grande buvabilité – on n’a vraiment pas l’impression d’un vin à 13,5 % –, il est tout indiqué pour une cuisine simple : charcuteries, pizza, spaghetti bolognese, saucisses grillées, polpette, légumes grillés aux herbes.

Garde : de 1 à 2 ans

Monte Bernardi Fiasco Vin d’Italie, 26,80 $/1 L, 19,95 $/750 ml (14989850), 13,5 %, bio

Classique : un vrai délice !

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Château Revelette Coteaux d’Aix-en-Provence 2023

Le rosé de Peter Fischer se démarque chaque année par sa concentration, sa complexité, son équilibre et sa vitalité. Dans ce millésime marqué par de grosses chaleurs, le vin, issu de grenache surtout, avec un peu de cabernet sauvignon, de cinsault et de carignan, présente un fruit très mûr, avec un nez charmeur aux notes de framboise, de pomme rouge et de grenade. Des arômes d’agrume, de garrigue, d’anis et de fleurs apportent nuances et complexité. La bouche, super équilibrée, fait preuve de matière et de tenue, avec un joli gras, caressant, puis des amers nobles qui apportent relief et mâche. Une délicate impression minérale se dessine sur une longue finale. Du sérieux, et un vrai délice ! Sec, solide et gourmand à la fois, il appelle la table : poissons grillés, bouillabaisse, brandade, petits farcis, ratatouille, tarte aux tomates.

Garde : de 1 à 2 ans

Château Revelette Coteaux d’Aix-en-Provence 2023, 22,80 $ (13212002), 13,5 %, bio

