On met en valeur les produits d’ici en braquant entre autres nos projecteurs sur l’artisane de l’année aux derniers Lauriers de la gastronomie, Nathalie Joannette, et ses fabuleux saucissons de Fou du cochon, notre collaboratrice Rose-Aimée Automne T. Morin met l’accent sur les mets typiquement québécois et le restaurant Alentours qui ne s’approvisionne que dans un rayon de 150 km du resto situé dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec.

La Presse

Pour l’amour des cochonnailles PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Nathalie Joannette, propriétaire de Fou du cochon Nathalie Joannette est la seule et unique productrice de saucissons entièrement naturels au Canada. Elle nous a invités chez elle pour mieux comprendre comment la microflore de Kamouraska contribue à créer les fameuses cochonnailles de Fou du cochon. Lisez notre dossier

Qu’est-ce qu’on mange, quand on mange québécois ? PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le macaroni long de la Binerie Mont-Royal C’est notre première fois à la Binerie Mont-Royal. Les pâté chinois, ragoût de boulettes, tourtière, pain de viande et boudin noir au menu nous donnent l’impression d’un souper de Noël traditionnel. Disons que ça contraste avec les 30 degrés Celsius ressentis… Heureusement, l’établissement de la rue Saint-Denis est climatisé. Notre collaboratrice Rose-Aimée Automne T. Morin Lisez le billet de notre collaboratrice

Cueillette de la semaine : la quenouille ILLUSTRATION PASCALINE LEFEBVRE, LA PRESSE À Latulipe, dans le Témiscamingue, se tient depuis l’année dernière la Danse de la quenouille, rassemblement festif autour de la cueillette de cette plante aquatique. Alors que la deuxième édition, qui aura lieu du 28 au 30 juin, approche, son cofondateur, Xavier Mantha, nous parle de ce végétal. Lisez l’article de Véronique Larocque