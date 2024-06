Que ce soit pour boire ou manger, vous trouverez de tout pour mettre un plus sur votre été.

Après le crabe des neiges et les crevettes nordiques, c’est au tour du homard d’avoir son heure de gloire auprès des affamés de pêches locales.

Un tinto de verano pour accompagner votre été, de même que de la limonade et des suggestions vinicoles. De tout pour satisfaire votre soif.

Son arrivée s’arrime avec celle de l’été. Que serait la belle saison sans notre fraise nationale ! Mais connaissezz-vous vraiment le populaire petit fruit... et ses meilleurs amis ?

Lumière sur la fraise et ses meilleurs amis

Pour l'amour des cochonnailles

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

On met en valeur les produits d’ici en braquant entre autres nos projecteurs sur l’artisane de l’année aux derniers Lauriers de la gastronomie, Nathalie Joannette, et ses fabuleux saucissons de Fou du cochon, notre collaboratrice Rose-Aimée Automne T. Morin met l’accent sur les mets typiquement québécois et le restaurant Alentours qui ne s’approvisionne que dans un rayon de 150 km du resto situé dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec.

