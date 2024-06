Un tinto de verano pour accompagner votre été, de même que de la limonade et des suggestions vinicoles. De tout pour satisfaire votre soif.

Ça y est, enfin. Il fait beau, il fait chaud, et on a tous très soif d’en profiter ! Qu’est-ce qu’on sert aux invités cet été ? Du tinto de verano, les amis !

Boisson désaltérante par excellence, la limonade évoque l’été, la chaleur, le soleil. Au cours du dernier siècle, elle est aussi devenue un symbole de l’entrepreneuriat et du succès. En attendant d’en boire un verre sur une terrasse, on décortique, pour le plaisir, ses différentes facettes.

Le vin rosé est tout indiqué pour des journées estivales. Mais des blancs et des rouges agréables à boire par temps chaud, ça existe aussi ! Certains sont évidents : des rieslings allemands, des vinho verde, de nombreux beaujolais. Ce sont des vins faibles en alcool, peu tanniques et dotés d’une acidité rafraîchissante. En voici trois autres. Ce qu’ils ont tous en commun : ils doivent être servis frais, y compris les rouges.

Aux pompes, on retrouve quelques bières maison et quelques invitées. À terme, 16 fûts seront offerts.

Dix ans d'Isle de Garde

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le noyau de l'équipe de la brasserie Isle de Garde (de gauche à droite) : Matthieu Gauthier, Michaël Ruel, Marc-Aurèle Lussier, Clarisse Barrette Vigneault et Olivier Dupras

Peu après l’ouverture du « brewpub » de quartier dont lui et ses partenaires avaient tant rêvé, Michaël Ruel se souvient encore d’être accoté au bout du bar et de contempler la foule de clients attablés devant une pinte. « J’étais sur un nuage, et ce nuage-là dure depuis 10 ans. On se pince encore », dit-il.

