Son arrivée s'arrime avec celle de l'été. Que serait la belle saison sans notre fraise nationale ! Mais connaissezz-vous vraiment le populaire petit fruit... et ses meilleurs amis ?

Les meilleurs amis de la fraise

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les fraises ont beaucoup de compagnons dans l’assiette.

Fraise-rhubarbe, fraise-basilic, fraise-menthe… des affinités connues de longue date. Mais la reine rouge s’est forgé un cercle bien plus large d’amis aromatiques, et moins connus, des épices aux fruits de mer. Les créatifs Bob le chef et François Chartier nous les présentent sur un plateau.

