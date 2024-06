Sandwich grand format, prêts à boire avec ou sans alcool, vins rosés... Découvrez tous les secrets pour un pique-nique qui saura faire des jaloux.

À apporter en pique-nique

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Tinhof Blaufränkisch Rosé Burgenland 2023

Je ne le dirai jamais assez : le contenant d’un vin n’a rien à voir avec sa qualité. On peut mettre de très bons vins en canettes ou en viniers. D’ailleurs, de nombreux contenants non traditionnels sont plus écologiques et plus légers, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on part en pique-nique.

