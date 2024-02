Les vins de la semaine

Pour diminuer notre consommation d’alcool, sans toutefois complètement s’abstenir, le fameux adage « boire moins, mais boire mieux » est tout à fait à propos. En buvant moins, tout en conservant le même budget, on peut déguster des vins plus chers. N’oubliez pas : les bons vins peuvent généralement être bus sur deux ou trois jours. On consomme moins et on fait des découvertes : gagnant-gagnant !