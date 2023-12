Prêtes en une seule étape, les bouchées surgelées qu’on n’a qu’à glisser au four sont très pratiques pour recevoir des invités. Mais le goût est-il au rendez-vous ? Une dizaine de journalistes de La Presse ont testé quelques nouveaux produits. Impressions.

Boules aux crevettes, à la noix de coco et au citron de Monsieur MaBoule

Qu’est-ce que c’est ?

Nouveau sur le marché, Monsieur MaBoule propose des bouchées gourmandes aux combinaisons fort originales, dont chili con carne, risotto au homard ou jambon, fromage et champignons. Nos testeurs ont goûté aux boules aux crevettes, à la noix de coco et au citron.

Nos impressions

Coup de cœur de notre banc d’essai, ces boules ont conquis les papilles des testeurs. Ils ont aimé la farce goûteuse contenant des morceaux de crevettes et la panure bien croquante. La présence de noix de coco apporte une touche sucrée qui a charmé l’équipe. Des commentaires comme « j’aime ça ! » ou « c’est bon ! » ont fusé de toutes parts lors de la dégustation. Seul bémol : les testeurs auraient voulu trouver dans la boîte de ces bouchées une sauce pour les accompagner. Sur le site de Monsieur MaBoule, on suggère justement de les servir avec une recette de mayonnaise rosée légèrement épicée.

14,99 $ pour 10 bouchées. Dans les épiceries IGA.

IMAGE FOURNIE PAR MONSIEUR MABOULE Boules aux crevettes, noix de coco et citron de Monsieur MaBoule

Aumônières Saint-Jacques et saumon de la Maison Thiriet

IMAGE FOURNIE PAR COOL & SIMPLE Aumônières Saint-Jacques et saumon de la Maison Thiriet

Qu’est-ce que c’est ?

De la pâte fine et croustillante renfermant une farce qui se décline en deux variétés : la première, aux noix de Saint-Jacques, fromage frais et citron, la seconde, au saumon, fromage frais, basilic, aneth et citron. Préparé par l’entreprise française Maison Thiriet, ce produit est offert au Québec en exclusivité chez Cool & Simple, épicerie montréalaise spécialisée dans les produits surgelés.

Nos impressions

L’enveloppe parfaitement croustillante de ces aumônières renferme une farce savoureuse. « Ça goûte le saumon pour vrai ! », s’est exclamé un testeur. Des deux variétés, c’est celle au poisson à chair rose qui a été la plus populaire, certains testeurs ayant trouvé le citron trop présent dans la déclinaison aux noix de Saint-Jacques. « Moi, j’achèterais ça », a résumé une autre collègue. De la Maison Thiriet, l’équipe a également goûté à des mini-croustillants au fromage qui ont reçu un accueil moins enthousiaste. Dans les deux cas, on a déploré qu’il est presque impossible de différencier à l’œil les variétés une fois cuites. Un hôte averti identifiera bien ses plateaux.

15,99 $ pour 12 bouchées. Dans les boutiques Cool & Simple ou en ligne.

IMAGE FOURNIE PAR COOL & SIMPLE Aumônières Saint-Jacques et saumon de la Maison Thiriet

Frites de polenta au parmesan et à la truffe noire du Choix du Président

PHOTO FOURNIE PAR LE CHOIX DU PRÉSIDENT Frites de polenta au parmesan et à la truffe noire du Choix du Président

Qu’est-ce que c’est ?

Depuis 40 ans, le Choix du Président sort chaque année son Journal Trouvailles du temps des Fêtes qui comprend une centaine de produits, dont une majorité de nouveautés. Parmi celles-ci, on trouve ces frites de polenta au parmesan et à la truffe noire.

Nos impressions

Si on avait à attribuer une note à ces hors-d’œuvre, ils obtiendraient la note de passage, sans plus. « C’est correct », ont résumé quelques testeurs. « Le goût de truffe est là. C’est de la polenta crémeuse », a décrit une collègue, en précisant que « ce n’est pas mauvais ». Une bonne sauce aïoli ou une trempette permettrait de rehausser le goût de ces amuse-gueules un peu fades, a conclu l’équipe.

10,99 $ pour 14 bouchées. Dans les épiceries Maxi et Provigo.

PHOTO FOURNIE PAR LE CHOIX DU PRÉSIDENT Frites de polenta au parmesan et à la truffe noire du Choix du Président

Dumplings frits au poulet de Kim Lam

PHOTO FOURNIE PAR KIM LAM Dumplings frits au poulet de Kim Lam

Qu’est-ce que c’est ?

Spécialisée en mets asiatiques congelés, l’entreprise de Laval Kim Lam a lancé l’automne dernier des dumplings frits à réchauffer au four ou à la friteuse à air chaud (air fryer).

Nos impressions

Des dumplings frits ? L’idée de base n’a pas plu à tous, certains préférant de loin les dumplings traditionnels. Même si on a suivi les conseils de cuisson au four inscrits sur la boîte, l’enrobage était trop sec au goût de la majorité des testeurs. La farce, composée notamment de poulet haché, de chou nappa, d’oignons verts et d’ail rôti, était bien assaisonnée, selon quelques convives. D’autres l’ont toutefois trouvée trop sèche. Un peu de sauce aurait peut-être changé la donne. Un peu de sauce soya aurait peut-être changé la donne. La propriétaire de l’entreprise, Kim Lam, suggère d’ailleurs d’accompagner les dumplings d’un mélange de sauce soya, de vinaigre de riz, d’huile de sésame, de gingembre râpé et de sauce chili.

14,99 $ pour 16 morceaux. Dans différentes épiceries, dont Metro.