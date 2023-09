Les vins de la semaine

La Loire est le plus long fleuve de France ; c’est aussi un des plus grands vignobles du pays et un des plus diversifiés. Des sols anciens du Massif armoricain à l’Ouest aux roches volcaniques de l’Auvergne en passant par la craie du Saumurois et de la Touraine, les terroirs sont très variés, tout comme la multitude de cépages qu’on y cultive. C’est aussi un haut lieu de la viticulture bio et du mouvement nature.