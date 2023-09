Les vins de la semaine

Il est bon de le rappeler : tous les vins rouges devraient être servis plutôt frais. Aucun vin ne sera au mieux de sa forme servi à température pièce, si vos pièces sont à 20 degrés ou plus. Les vins rouges les plus corsés ne devraient pas dépasser 18 degrés. Les plus légers peuvent être servis plus frais, jusqu’à 14 degrés. Dans le doute ? Placer tous vos vins rouges au réfrigérateur 20 minutes avant de les servir. Trop froids, ils se réchaufferont rapidement dans les verres. Trop chauds, c’est pas mal plus embêtant !