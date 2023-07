Critique resto

Espace Old Mill : le meilleur du champêtre

À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine, on vous fait sortir de la ville pour découvrir l’excellente nouvelle table champêtre d’Espace Old Mill, dans les Cantons-de-l’Est.