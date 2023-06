Le bassin Peel du quartier Griffintown accueillera du 15 au 18 juin un tout nouveau festival axé sur la culture vietnamienne. Son nom, Chợ Đêm MTL, signifie « marché de nuit » en vietnamien.

On pourra y découvrir des produits frais et savourer de la nourriture de rue (pensez aux sandwichs bánh mì, aux rouleaux de printemps gỏi cuốn, à la salade de papaye verte ou au bò lá lốt, soit du bœuf grillé enveloppé dans des feuilles de Piper lolot).

Aussi, au programme : des spectacles de danse, de musique ou encore de magie, offerts par des artistes vietnamiens locaux.

L’évènement est organisé par l’Association des Vietnamiens Québécois. Entrée : 3 $ par personne, gratuit pour les 12 ans et moins et les 65 ans et plus.