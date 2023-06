Croissants à prix d’ami ce samedi, dans une cinquantaine de pâtisseries et boulangeries artisanales participantes

Avis aux gourmands : c’est le retour de la bien-aimée Fête du croissant ce samedi 10 juin ! Une occasion en or, pour une 12e édition, de se beurrer le bec en savourant des croissants maison, roulés à la main et cuits frais dans les règles de l’art, par une cinquantaine de pâtisseries et boulangeries artisanales du Québec.

Inflation oblige, les croissants se déclinent désormais à 1,50 $ chacun (plutôt qu’à 1 $ comme dans les éditions précédentes), ce qui demeure tout de même un gentil prix d’ami.

À noter que pour la première année, le festival est organisé par Na’eem Adam et Thierry Rassam de Technologies People Mover Inc., l’équipe à qui l’on doit déjà les populaires Semaine de la poutine et Semaine du burger.