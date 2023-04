Les vins de la semaine

J’ai beaucoup recommandé de vins rouges récemment. Pourtant, la tendance est de plus en plus au blanc. Au Québec, depuis 2005, la proportion de vins rouges dans nos achats à la SAQ est passée de 77 % à 53 %. Et les ventes de vins blancs n’ont fait que croître (aujourd’hui 40 % des achats). Alors en voici trois : deux très abordables et tout indiqués pour le beau temps, et une bulle pour se faire plaisir.