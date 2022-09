Tadhana

La cuisine des Philippines sur son 36

Ryan Oabel, Eric Lazaro Magno et d’autres partenaires avaient ouvert Le Petit Vibe en 2020, dans le quartier Côte-des-Neiges, avec l’intention de faire honneur à leurs racines philippines. Les préférences des clients et la COVID-19 les a amenés ailleurs, au royaume du burger (avec Spam), du poulet frit (furikake) et du (décadent !) taco birria. Ce restaurant est aujourd’hui comptoir dans la foire gourmande Le Central, et les deux chefs ont migré à Westmount tandis que leurs associés font rouler la cantine.