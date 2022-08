C’est le Marché de nuit cette fin de semaine (jeudi et vendredi de 17 h à 23 h, samedi et dimanche de midi à 23 h), et une foule de spécialités culinaires asiatiques vous y attendent.

Ève Dumas La Presse

Il y aura du traditionnel – yakitori, nouilles froides grillées de la province chinoise de Heilongjiang, satays, salade de papaye cambodgienne – et du revisité – poutine de La Belle Tonki avec carpaccio et boulettes de bœuf, sauce brune infusée au pho, sauce hoisin et fines herbes, quesadillas vietnamiennes aux côtes levées, etc. Ça se déroule à l’angle des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque, sur la place publique nommée Oasis.

Performances musicales et autres animations font également partie de cette fête intergénérationnelle qui anime le Quartier chinois. L’entrée est gratuite et le prix des petits plats se situe entre 4 et 12 $.

Ce week-end, c’est aussi le Sudbest, qui se tient exceptionnellement sur trois jours, dans trois emplacements différents le long du canal de Lachine, soit le marché Atwater, le parc Sir-George-Étienne-Cartier et le Lien Nord (40, rue des Seigneurs). On consulte la page Facebook de l’évènement pour connaître tous les détails.