On ne fait pas référence à une bière froide, ici, mais bien aux petits fruits du Québec, particulièrement les framboises et fraises qui sont les vedettes du tout nouveau festival Festifraîches du Québec, une initiative de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec afin de créer un second moment fort dans la saison des populaires petits fruits rouges.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Du 12 au 14 août, dix producteurs d’ici recevront à leurs fermes les amoureux des fraises et framboises pour profiter des variétés d’automne, offertes dès août et souvent jusqu’aux premières gelées d’octobre, qui représenteraient pas moins que la moitié de la production annuelle !

Les fermes participantes sont établies de Laval à la Gaspésie, en passant par les Laurentides, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches.

Selon l’endroit, on pourra profiter de mini-marchés éphémères réunissant des producteurs des alentours, se régaler de multiples façons (foodtrucks, grill, bar à smoothies, slush aux fraises, épluchettes de blé d’Inde…), participer à des ateliers gourmands et à diverses activités pour petits et grands, et aussi faire de l’autocueillette.