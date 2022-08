L’OBNL Les Cocagnes, qui accueille déjà deux fermes sur une terre de 40 acres acquise il y a deux ans à Frelighsburg, a invité une dizaine de chefs à y préparer 15 repas champêtres, presque tous les samedis et dimanches du 13 août au 8 octobre.

Simon Chabot La Presse

On compte parmi eux Xavier Larivière et Aaron Kawajigashi (Fleurs et Cadeaux à Montréal), Christian Beaulieu (Tartinizza à Sutton), Marie-Fleur St-Pierre (Tapeo à Montréal et Jardin du Bedeau à Kamouraska), de même que Marc Proulx (Comptoir Moutarde à Frelighsburg) et Luc Pinard (anciennement de La table fermière de Dunham).

Les chefs cuisineront tour à tour un repas 5 services avec des ingrédients locaux, dont des légumes récoltés sur place dans les fermes Rizen, spécialisée en légumes asiatiques, et Les siffleux. Les plats seront servis avec des bières, cidres et vins du coin.

PHOTO OLIVIER BOURGET, FOURNIE PAR LES COCAGNES Le chef Marc Proulx, du Comptoir Moutarde à Frelighsburg, a préparé un repas champêtre pour tester le concept il y a quelques semaines.

PHOTO OLIVIER BOURGET, FOURNIE PAR LES COCAGNES

PHOTO OLIVIER BOURGET, FOURNIE PAR LES COCAGNES

PHOTO OLIVIER BOURGET, FOURNIE PAR LES COCAGNES 1 /4







Seulement 20 convives prendront part à chaque repas. Le prix est fixé à 230 $ en prévente jusqu’au 10 août pour deux personnes, taxes et pourboire inclus.

Cette somme financera aussi la construction d’une cuisine extérieure et l’aménagement du site, au bord d’un étang, pour en faire une destination agrotouristique permanente, avec vente de légumes ou de mets prêts à manger et balades en nature, dans ce joli coin de l’Estrie.

Les billets sont en vente sur le site de la campagne de financement des Cocagnes.