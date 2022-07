Dinette Nationale, petite fabrique de choses sucrées, a quitté son comptoir de la rue Gilford pour s’installer dans un spacieux local de Villeray, voisin de Pascal le boucher.

Ève Dumas La Presse

Ici, la pâtissière-confiseuse Catherine Lépine Lafrance étend sa gamme de produits, avec plus de pâtisseries faites sur place de A à Z et des petits-déjeuners (yogourt maison avec granola et fruits de saison, crumpets farcis de pommes de terre à l’indienne avec raïta de concombres, brioches salées et sucrées, muffin anglais et confiture maison…).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Guimauves, caramels, confitures, chocolats et autres douceurs sont bien « exposés ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ces sirops s’emportent bien à la maison, pour les cocktails avec ou sans alcool, entre autres.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les confitures de Dinette nationale font saliver.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Catherine Lépine Lafrance est la copropriétaire de Dinette nationale et sa pâtissière-confiseuse en chef.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un grand espace cuisine permet à l’équipe de travailler avec plus de confort.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Dinette nationale a emménagé dans un spacieux local de Villeray, presque à l'angle des rues Saint-Denis et Jarry.











Tout peut s’emporter, mais c’est également possible de déguster sur place, avec un café ou une limonade, du mardi au dimanche.

L’équipe de Dinette Nationale et ses alliés et alliées tiendront à l’occasion des ateliers de mise en conserve, de fabrication de confitures, de caramel, de confiserie, etc.

Ce sera difficile de ne pas repartir à la maison les bras pleins de caramels, de guimauves et autres délices de Catherine, ou de délicieuses tablettes de la chocolaterie amie Palette de bine. Tentations garanties !

8111, rue Saint-Denis, Montréal