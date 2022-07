Depuis quelques étés, la Côte-Nord fait le plein de touristes venus admirer ses magnifiques mammifères et ses paysages marins. En chemin, beaucoup ont aussi découvert une région riche en saveurs maritimes et boréales. Un nouveau circuit gourmand les met en valeur.

Simon Chabot La Presse

De Tadoussac à Kegaska, la route 138 traverse la Côte-Nord sur presque 850 km. Tout au long du chemin, des producteurs, des pêcheurs, des cueilleurs, des brasseurs et des chefs, entre autres, subliment les saveurs de ce coin de pays. Mais encore faut-il les trouver dans cette vaste étendue…

Dès cet été, c’est chose plus simple grâce au circuit Le goût de la Côte-Nord, qui suggère une vingtaine d’adresses pour se régaler.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La Côte-Nord est riche en paysages spectaculaires… mais aussi en délices.

Panoplie de choix

Parmi elles, des tables réputées, comme Chez Mathilde à Tadoussac, où le chef Jean-Sébastien Sicard poursuit ses explorations culinaires avec les meilleurs produits de la région. Il propose cet été trois menus cinq services (dont un dessert) mettant en vedette les produits de la terre, du fleuve ou en mode végétarien, offerts avec (ou sans) judicieux accords mets-vins. Dans les délicieux plats, entre les mactres de Stimpson et le cerf, le chef propose aussi quelques créations de son cru, dont du lichen frit, de la neige de foin d’odeur et quelques fermentations élaborées pendant la saison morte.

Les restaurants La Galouïne, aussi à Tadoussac, ou encore La cache d’Amélie, à Baie-Comeau, Chez Omer, à Sept-Îles, et Chez Julie, à Havre-Saint-Pierre, sont aussi du nombre.

La liste comprend en outre les microbrasseries St-Pancrace (Baie-Comeau), Chasse-Gardée (Sacré-Cœur) et Tadoussac, de même que la distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre, dont on trouve certains produits à la SAQ.

Mais le circuit, diffusé sur le site de Tourisme Côte-Nord, dirige aussi les visiteurs vers de plus petits artisans. Comme Les saveurs boréales de Russel Tremblay, à Forestville, où les visiteurs peuvent faire des réserves de produits sauvages.

Les cueilleurs de l’entreprise ramassent des herbes (livèche, salicorne), des champignons (chanterelle, bolet, crabe, chaga), des épices (poivre des dunes, myrique baumier) ainsi que du thé du Labrador. Sur réservation, il est même possible d’y faire de la cueillette en forêt.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES SAVEURS BORÉALES À Forestville, les cueilleurs des Saveurs boréales ramassent des herbes (livèche, salicorne), des champignons (chanterelle, bolet, crabe, chaga), des épices (poivre des dunes, myrique baumier) ainsi que du thé du Labrador.

À Clarke City, tout près de Sept-Îles, Trésors des bois propose également des produits issus des forêts de la Côte-Nord dans un petit kiosque en libre-service, où le visiteur paie le prix qu’il souhaite. À Sept-Îles même, un arrêt chez Fumeur en Nord permet par ailleurs de goûter à des pétoncles, à des moules et à du tofu fumés.

Du côté de Port-Cartier, la Chocolaterie Cartier fabrique de délicieuses barres de chocolat équitable, dont certaines contiennent des aromates locaux (épinette, camerise et sel marin). À Natashquan, De baies et de sève utilise des ingrédients pour préparer des mélanges de thés, des confitures, sirops et gelées ou encore un pesto des berges. Et ainsi de suite.

Un circuit en développement

Bien sûr, l’ensemble de la Côte-Nord, une région qui a été deux fois à l’honneur au festival Montréal en lumière, compte bien plus que 20 adresses gourmandes dignes d’intérêt. « C’est seulement le début », explique Micheline Vallée, relationniste de Tourisme Côte-Nord qui a beaucoup participé au projet. « On va ajouter de nouvelles adresses au cours des prochaines années, notamment chez les Innus, nombreux dans la région. »

Au moment où l’agrotourisme est en pleine croissance, l’important pour Tourisme Côte-Nord était de mettre de l’avant sans attendre des entreprises et des artisans représentatifs de ce qui se fait de meilleur avec des ingrédients locaux dans la région, explique Mme Vallée. La Côte-Nord suit ainsi l’exemple de la Gaspésie et d’autres régions qui proposent, parfois depuis des années, des circuits gourmands pour guider les visiteurs.

Avant même l’ajout de bonnes adresses supplémentaires, il y a toujours moyen de goûter aux délices d’autres producteurs et transformateurs dans certains établissements qui se donnent pour mission d’offrir des produits nord-côtiers. Parmi eux, la boutique du restaurant Chez Julie (Havre-Saint-Pierre), l’épicerie Renard Blue (Sept-Îles), le Marché aux trésors (Baie-Comeau) ainsi que le café Kiboikoi et la poissonnerie du restaurant des Pêcheries Manicouagan (Les Escoumins). Tous ces commerces font d’ailleurs partie de la première mouture du circuit. Voilà qui est bien pratique.