La grande célébration annuelle de la cuisine de rue japonaise et de quelques autres branches de la riche culture nipponne se déroule dans la métropole du 10 au 12 juin.

Ève Dumas La Presse

C’est principalement à l’Entrepôt77, rue Bernard Est, que les festivités YATAI se tiennent. Des restaurants comme Biiru, Fleurs et Cadeaux, Ichigo Ichie, Nakamichi ou Tsukoyomi tiendront des kiosques où il sera possible de déguster yakitoris, takoyakis, gyozas, poulet karaage, ramen, mochis et autres délices.

Des exposants divers proposant céramique, vêtements, thés, couteaux japonais, etc., seront aussi présents. La programmation comprend également des performances musicales, des activités familiales, un concours de chiens Shibas et Akitas, un karaoké et une soirée années 1980 japonaises, entre autres.

Puisque c’est également la Semaine Japon 2022 (du 6 au 12 juin), il est possible de trouver sur le site de YATAI une carte proposant de découvrir des plats typiques aux quatre coins de Montréal et même à Brossard.

Activité amusante s’il en est une : le cinéma du Parc projette le film Lost in Translation, précédé d’une dégustation de whisky Suntori, le jeudi 9 juin.