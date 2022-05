Les vins de la semaine

Des méditerranéens plus que bien

Voici trois vins issus de régions méditerranéennes au climat généralement chaud et sec. Des régions où les raisins se gorgent de sucre et peuvent donner des vins puissants, mais aussi parfois lourds. Ceux-ci ont un fruit et une matière bien mûrs, mais font aussi preuve d’équilibre et de fraîcheur.