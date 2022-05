Vous êtes un expert des steaks durs comme de la semelle de botte et du poulet carbonisé ? En ligne ou en personne, des pros du barbecue ne demandent qu’à vous aider. La Presse a assisté au cours BBQ 101 offert par BBQ Québec.

Véronique Larocque La Presse

Mettons cartes sur table : nous n’avons jamais touché à un barbecue de notre vie. Avec un conjoint au nom prédestiné pour manier « Laflamme », nous avons tout naturellement laissé la cuisson sur le gril entre les mains de monsieur. C’est donc avec notre statut de recrue que nous entrons dans la salle de cours située au fond du magasin BBQ Québec de Boucherville.

La leçon ne commence que dans 10 minutes, mais déjà Jean-Philippe Lavoie, alias JP, s’active autour de ses deux barbecues, l’un au gaz, l’autre au charbon. Le « BBQ Master » souffle de l’air sur l’appareil de forme circulaire. Des flammes s’élèvent. Le cours aux allures de spectacle commence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jean-Philippe Lavoie prépare son barbecue au charbon.

« J’avais vraiment hâte de vous retrouver », lance, le sourire aux lèvres, Jean-Philippe Lavoie. Pandémie oblige, les cours en personne offerts chez BBQ Québec ont été interrompus pendant deux ans. Le maître du gril, qui a donné plus de 1000 classes dans sa carrière, est heureux de renouer avec son public.

Leçon numéro 1 : il est primordial d’avoir des grilles de barbecue propres. « Si je ne nettoie pas ma grille, elle risque de coller », insiste JP Lavoie en frottant vigoureusement la fonte.

Leçon numéro 2 : « L’important sur un barbecue, ce n’est pas le nombre de brûleurs, c’est de comprendre comment ils fonctionnent », affirme notre enseignant d’un soir. Certaines zones de l’appareil sont plus chaudes. Une information essentielle pour bien réussir les cuissons.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE « Le secret n’est pas dans la sauce, il est dans les épices », affirme Jean-Philippe Lavoie.

Les steaks de l’homme des cavernes

Les principes de base sur le fonctionnement des barbecues étant énoncés, il est temps pour le passionné de cuisiner.

« On part ça en force avec les steaks de l’homme des cavernes », lance Jean-Philippe Lavoie, en montrant les trois grosses pièces de viande devant lui. Pot d’épices à la main, il assaisonne allègrement les morceaux de bœuf avant de les déposer sur les grilles de ses deux barbecues. On badigeonne un peu de marinade ? Surtout pas. « On met la sauce à la fin, à la fin, à la fin », insiste l’as des flammes. « Le secret n’est pas dans la sauce, il est dans les épices », ajoutera-t-il d’ailleurs plus tard.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jean-Philippe Lavoie a donné plus de 1000 cours dans sa carrière jusqu’à maintenant.

Pendant que ses steaks cuisent, celui qui n’a ni four, ni micro-ondes, ni grille-pain explique qu’une erreur très commune est de trop faire griller la viande. Mieux vaut privilégier la cuisson indirecte. « Elle va devenir votre meilleure amie. »

Côté équipement, le thermomètre est un essentiel.

C’est LA chose à avoir. […] Un bon thermomètre pour avoir la bonne température. Ça aide à faire toutes les cuissons vraiment plus facilement. Jean-Philippe Lavoie, de BBQ Québec

Les morceaux de steak servis quelques minutes plus tard à chaque table lui donnent raison. Débordant de saveur, la lanière de viande fond en bouche. « C’est sur la coche », résume l’un des participants.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Filet de porc

Les steaks ne sont que le premier de nombreux aliments préparés tout au long de la formation de trois heures. Patates, filet de porc, asperges, poulet, saucisses, ananas se succèdent sur les grilles des barbecues puis sur les tables de la dizaine de spectateurs. Jean-Philippe Lavoie réchauffe même une pizza congelée et le résultat est épatant : elle est tout simplement délicieuse.

Notre coup de cœur de la soirée ? La boulette de viande garnie de fromage en grains. Comme dirait JP Lavoie, « on va se le dire, le fromage en grains, c’est délicieux ».

Instructif et divertissant

Verbomoteur, l’énergique cuistot n’est pas seulement bon derrière le barbecue, il est aussi un excellent animateur qui divertit habilement ses convives. Les blagues sont nombreuses et malgré quelques jeux de mots faciles, les rires sont au rendez-vous. « Je voulais être prof quand j’étais plus petit parce que mes profs étaient plates, nous raconte Jean-Philippe Lavoie en entrevue après la formation. J’essaie de donner un cours de barbecue qui est accrocheur, que tu vas te rappeler en termes techniques, mais lors duquel tu seras diverti. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jean-Philippe Lavoie est très divertissant.

La formule semble fonctionner. Les participants interviewés à la fin du cours avaient bien aimé leur expérience. « C’était très bien. Très convivial », affirme Louis Linteau. « On a appris beaucoup de trucs », ajoute sa conjointe, Louise Vachon.

Plus habitué à cuisiner sur le gril, Mario Doyon a aussi appris des choses, notamment en ce qui concerne la cuisson de la pizza et des ananas. Preuve que même s’il s’appelle BBQ 101, le cours peut rejoindre plus que seulement les débutants. « C’est vraiment pour tous les niveaux », croit Jean-Philippe Lavoie, qui vient par ailleurs de lancer un nouveau livre de recettes avec son frère Max, L’art du BBQ.

BBQ Québec, qui offre aussi d’autres leçons en personne et en ligne, n’est pas la seule entreprise à proposer des cours pour apprendre à maîtriser le barbecue. Clément Chiasson, alias Monsieur BBQ, présente une formation de sept heures entièrement en ligne depuis janvier 2021. De son côté, Doyon Després propose différents cours participatifs dans ses succursales lors desquels chacun est invité à venir tester ses habiletés sur le gril. Des cours en ligne sont également offerts.