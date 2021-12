Une idée de cadeau gourmand pour découvrir et offrir des délices d’ici.

Laila Maalouf La Presse

Goûter aux saveurs de la Méditerranée dans son assiette, c’est ce que propose Création Delicia avec son tout nouveau sirop de dattes. Cette entreprise québécoise a été fondée en 2019 par un couple d’entrepreneurs québécois d’origine tunisienne et leur fille aînée, dans le but d’offrir des options saines et savoureuses comme solutions de rechange au sucre, tout en profitant de l’apport nutritionnel de la datte – un fruit riche en fibres naturelles, vitamines et minéraux.

Avec son goût sucré et ses notes de caramel, le sirop de dattes est idéal pour préparer des biscuits ou des barres tendres, rehausser smoothies et yogourts, ou tout simplement être versé sur des crêpes.

PHOTO ISABELLE JETTÉ, FOURNIE PAR CRÉATION DELICIA Ce sirop est typique de la cuisine tunisienne.

Ce sirop typique de la cuisine tunisienne est conçu sans aucun sucre ajouté ; une fois récoltées, les dattes sont dénoyautées et cuites à feu doux, puis pressées pour en extraire ce qu’on appelle « le précieux miel du désert ». Les dattes utilisées par l’entreprise proviennent par ailleurs d’une région de Tunisie qui est gérée de manière écoresponsable.

Création Delicia fabrique également d’autres produits à base de ce fruit, comme le sucre de dattes Degla, ainsi que les boissons Cœur de dattes et Chocodatte.

Prix : 9,49 $ pour 300 g, offert en ligne ou dans les points de vente.