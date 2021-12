Toutes les semaines, jusqu’à Noël, nous vous proposons une idée de cadeau gourmand pour découvrir et offrir des délices d’ici.

Laila Maalouf La Presse

Voilà une bien belle idée pour accompagner des fromages, un verre de vin ou une bière artisanale à l’apéro. L’entreprise québécoise La Fumisterie se spécialise dans le fumage traditionnel au bois naturel et propose un assortiment d’arachides, d’amandes et de noix de cajou en deux parfums : classique ou piquant.

Christian Leblanc, président et fondateur de l’entreprise fondée en 2020 à Gatineau, explique que c’est sa formation à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et son expérience de chef qui lui ont permis de développer son procédé unique de fabrication. Les noix sont assaisonnées d’un mélange d’épices et sont par la suite fumées au bois naturel en petites quantités, pendant plus de trois heures.

Les noix de La Fumisterie sont produites localement et certifiées Aliments du Québec, en plus de ne contenir aucune saveur artificielle. D’autres produits fumés devraient par ailleurs arriver prochainement sur le marché, promet-on. À suivre !

Prix : 19,99 $ pour 500 g, en ligne ou dans les points de vente