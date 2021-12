Il y a une foule de produits merveilleux, dans Charlevoix et aux alentours, qui peuvent garnir une table des Fêtes ou entrer dans la composition d’un menu gourmand aux saveurs de cette région parmi les plus belles du Québec. Voici ceux que le chef Marc Landry a utilisés dans ses recettes ou qu’il affectionne particulièrement.

Ève Dumas La Presse

(Les Éboulements) Hydromel Charlevoix

Pour faire changement des bulles de raisin, pourquoi ne pas opter pour un cidre québécois ou, plus original encore, pour un hydromel ? Hydromel Charlevoix est une toute nouvelle entreprise de Baie-Saint-Paul, ouverte au mois d’août en pleine rue St Jean Baptiste, derrière le resto-bar Tony & Charlo. Le Pet Nat Saint Laurent est un hydromel pétillant aromatisé à la framboise locale. Le maître de chai, Alexandre Côté, est également distillateur. Ses gins sont particulièrement intéressants et originaux, tout comme le reste de sa production bien artisanale et un peu champ gauche. Le produit sera offert bientôt, consultez le site web pour les détails.

Sel Saint Laurent

Manuel Bujold Richard a mis sa carrière d’artiste contemporain sur la touche pour se lancer dans la production de sel de mer dans la région voisine de Charlevoix, la Haute-Côte-Nord, à Grandes-Bergeronnes. C’est enfin possible de finir un plat avec de la fleur de sel québécoise ! Offert en ligne et dans les points de vente.

Le piment Gorria du Jardin des chefs

Nous avons acheté un pot de sel de mer fin au piment Gorria en août. Le pot est presque vide, tant ce produit est polyvalent et rehausseur d’à peu près tous les plats imaginables. Autrefois ferme maraîchère gastronomique, à l’époque de son fondateur Jean Leblond, le Jardin des chefs se concentre maintenant sur le piment, qui se décline en flocons de moutures différentes, en gelée, en huile, etc., sous les bons soins de Valérie Leblond. Offert dans quelques boutiques en ligne et points de vente.

Esturgeon fumé des Pêcheries Charlevoix

Julie Gauthier perpétue la tradition familiale de la pêche à fascine artisanale. Le poisson est vendu frais ou préparé, à la résidence familiale seulement, située à Saint-Irénée. Le chef Marc Landry utilise l’esturgeon délicatement fumé dans son gratin au céleri-rave. C’est une manière particulièrement gourmande de mettre en valeur cet exceptionnel produit des Pêcheries Charlevoix.

La Miellerie du cratère de Charlevoix

La Miellerie du cratère de Charlevoix, fondée en 2015, est située précisément à l’endroit de l’impact de la météorite qui aurait heurté la région il y a environ 400 millions d’années, forgeant son exceptionnel relief. Les ruches sont situées aux Éboulements et à Saint-Irénée. La transformation du produit est minimale, pour que les goûts restent naturels et qu’on puisse distinguer les différentes récoltes. Marc Landry utilise ce miel de fleurs sauvages dans une sauce qui accompagne bien les viandes rouges, comme l’agneau en croûte. Offert en ligne et dans quelques points de vente dans la région de Charlevoix.

Farine de blé du Moulin seigneurial des Éboulements

Véritable joyau de la région, le Moulin seigneurial des Éboulements produit des farines de blé et de sarrasin, qui sont omniprésentes dans les épiceries et boulangeries de la région. Celle-ci sert à préparer la pâte pour les tourtières de la Ferme Éboulmontaise, par exemple.

Lavande de la ferme Azulée

La ferme Azulée produit de la lavande biologique. En plus des bourgeons destinés à un usage culinaire, la boutique propose des produits préparés comme des mélanges à scones et à brownies, de la confiture, de la moutarde, des tisanes. Marc Landry aime utiliser la lavande dans ses sauces pour les viandes. La plante entre aussi dans la composition des savons de la ferme. Offert en ligne.

Le Kalvad’ours de Baie St-Pomme

Le verger-cidrerie Baie St-Pomme ne fait pas que produire un cidre fermier. Son fondateur, Nicolas Filion, y distille également un brandy blanc de pommes, le Kalvad’ours. Le nom du produit fait bien entendu référence à l’appellation normande Calvados, mais c’est aussi un clin d’œil au rôle des ours dans l’implantation des pommiers sauvages qui servent, avec des pommiers de culture, à produire les fruits de ce digestif par excellence. Offert directement à la cidrerie.