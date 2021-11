Des macaronis, du lait et du fromage cheddar. Inutile de réinventer la recette de ce plat traditionnel. Or, y ajouteriez-vous des raisins secs? L'utilisatrice de TikTok @TexyKitchen1 en a fait l'expérience qui en a laissé plus d'un perplexe.

La Presse

Dans une vidéo de 34 secondes publiée sur TikTok, Graca Walters cuisine sa version du mac n' cheese pour son époux. Plusieurs tiktokeurs ont trouvé la recette alléchante... jusqu'à l'ajout des raisins secs.

Au moment d'écrire ces lignes, la vidéo de @TexyKitchen1 cumule au compteur plus 11,8 millions de visionnements.

La chef est suivie par 1,7 million d'utilisateurs sur TikTok; 154 000 sur Instagram.

