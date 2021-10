D’ordinaire, le Festival du thé se présente sous la forme d’un grand salon au cours duquel les participants papillonnent d’un kiosque à l’autre pour des découvertes et des dégustations. Malgré l’assouplissement des mesures sanitaires, il devra encore se tenir sous forme virtuelle en 2021.

Sylvain Sarrazin La Presse

« C’est surtout le côté dégustation qui n’est pas évident [à mettre en place], le but de l’évènement étant que les participants puissent goûter, ça n’aurait pas pu donner un sens intéressant cette année », explique l’organisatrice Émilie St-Pierre-Plourde.

Pour pallier ces complications logistiques, l’évènement en ligne a été scindé en deux temps forts. D’abord, dans l’optique d’offrir une alternative aux dégustations habituellement effectuées sur place, les festivaliers virtuels pourront se procurer l’une des trois boîtes d’assortiments, bellement garnies de thés, infusions, accessoires et douceurs par une vingtaine d’entreprises locales et nationales, et mises en vente du 30 octobre (dès 18 h) au 7 novembre seulement.

L’option Grand cru s’adresse aux connaisseurs appréciant les thés fins et haut de gamme (on y trouve par exemple du gyokuro ou du pu’ehr vieilli), complétant le tout avec des infusions boréales et des gourmandises (chocolats au pamplemousse). La boîte Découverte est plutôt destinée aux non-initiés, avec des thés et tisanes aromatisés. Quant à la nouvelle option Matcha (large sélection de matchas en poudre et de douceurs, dont du caramel au matcha), elle répond à l’engouement pour ce type de thé ces dernières années, indique St-Pierre-Plourde. Les prix s’échelonnent entre 79 $ et 137 $.

Dans un second temps, les participants pourront assister à une vingtaine de conférences en ligne, diffusées les 18 et 19 décembre. Il n’est pas nécessaire de s’être procuré une boîte pour y assister, mais certaines des présentations aborderont les produits sélectionnés. « L’une d’elles sera animée par une entreprise qui récolte des plantes boréales pour en faire des infusions. Ils nous diront lesquelles peuvent être trouvées dans les forêts québécoises et infusées, ainsi que leurs bienfaits », illustre l’organisatrice. Le Festival du thé en est à sa cinquième édition à Québec, et sa deuxième à Montréal.