C’est l’histoire d’un commerce qui est né autour d’un objet. Un gros objet ! À l’hiver dernier, le père de Claudia Fancello lui a demandé si elle souhaitait récupérer l’extrudeuse à pâtes du restaurant familial, à Vancouver.

Ève Dumas La Presse

La copropriétaire du restaurant Etna et son partenaire de vie et d’affaires, Sergio Conde, ont décidé d’adopter la bête. Mais lorsque celle-ci est arrivée à Montréal, le couple a réalisé qu’elle prenait beaucoup de place dans son petit local de la rue Jarry. Aussi lui a-t-il trouvé une nouvelle maison, à l’angle des rues Faillon et Drolet.

Etna Pastificio est une épicerie fine consacrée à l’amour des pâtes fraîches et de tout ce qui les entoure. Comptoir et congélateur se remplissent (et se vident aussitôt !) d’une bonne dizaine de variétés chaque jour.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Etna Pastificio est une épicerie fine consacrée à l’amour des pâtes fraîches et de tout ce qui les entoure.

C’est la chef Tegan Bowers (anciennement chez Larrys/Lawrence) qui est aux commandes, ici. En collaboration avec les patrons, elle prépare des petits trésors farcis, des pâtes coupées, de superbes tagliatelles charnues, des sauces, des beurres aromatisés, etc.

Les étagères sont également garnies de belles tomates en boîtes, d’huiles, de vinaigres, de conserves de poissons, de palourdes en pots prêtes à être simplement touillées avec des spaghettis bien chauds.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Claudia Fancello est copropriétaire de la nouvelle épicerie de pâtes fraîches et produits fins Etna Pastificio.

Une sélection grandissante de vins, de bières et de cidres québécois est en cours, ainsi qu’une offre de bols en céramique artisanaux pour accueillir les pastas !

L’Etna Pastifico est ouverte du mardi au dimanche, de 11 h 30 à 19 h 30.

7500, rue Drolet, Montréal