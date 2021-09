Quantité de fermes et vergers nous ouvrent leurs portes ces jours-ci pour partager les fruits de leurs récoltes. Et la grande majorité d’entre eux possèdent de nombreux attraits pour divertir petits et grands et ainsi profiter des belles journées qui annoncent l’automne. Voici quelques suggestions.

Courges 2.0

PHOTO FOURNIE PAR LA COURGERIE Courges de La Courgerie

PHOTO FOURNIE PAR LA COURGERIE, STORYLLINE Courges de La Courgerie 1 /2



Des codes QR pour identifier les courges ? C’est l’idée novatrice qu’on a trouvée à La Courgerie, dans Lanaudière, pour ne pas s’y perdre parmi les quelque 250 courges comestibles qui seront toutes prêtes pour la cueillette en même temps, autour de la mi-septembre. En plus d’un cours simplifié sur les trois familles de courges les plus populaires au Québec, on a inventé un parcours numérique qui permet de faire le tour des champs et de choisir ses courges en fonction des recettes qu’on veut cuisiner. Les propriétaires ont même prévu des « jeux vintage » pour amuser les enfants – tic-tac-toe avec des courges, marelle, courses de poches, party de feuilles… – et des ateliers de cuisine pour toute la famille dans la grange. On peut réserver un panier de pique-nique et faire un tour à la boutique pour se procurer des incontournables comme la relish de courge musquée et le ketchup rouge à la courge.

Laila Maalouf, La Presse

Une cueillette qui sort de l’ordinaire

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des artichauts à la ferme La fille du Roy

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Champs d’artichauts à la ferme La fille du Roy

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Cerises de terre à la ferme La fille du Roy

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Champs de cerises de terre à la ferme La fille du Roy 1 /4







Munissez-vous de gants et de sécateurs, c’est la saison des artichauts ! Jusqu’à la fin d’octobre, on peut découvrir (ou redécouvrir) la cueillette des artichauts à la ferme La fille du Roy, en Montérégie. Comment les choisir, les cueillir, les conserver ? On explique tout ce qu’il faut savoir aux novices en plus de donner des conseils pour les congeler ou les mariner. On trouve aussi sur place des cerises de terre – dont la cueillette a commencé fin août – et près de 70 variétés de courges. Pour les enfants, on a prévu un labyrinthe de maïs décoré et doté de plus d’une vingtaine de sentiers. On peut profiter des tables de pique-nique et d’une aire de jeux pour les petits, et se régaler des produits de la maison (tartes aux cerises de terre et chocolat, muffins à la citrouille, potage aux courges…).

Laila Maalouf, La Presse

Fruits d’automne

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La prune Mont-Royal

On a souvent tendance à oublier qu’il n’y a pas que les pommes qu’on peut cueillir durant l’automne. Au Paradis des fruits, à Dunham, dans les Cantons-de-l’Est, on est servi. En plus de 23 variétés de pommes, on peut cueillir des prunes (bleues, jaunes, rouges) et des framboises d’automne. Un bon nombre de variétés de poires sont aussi vendues sur place (mais non offertes à l’autocueillette). On conseille d’appeler avant de se rendre pour vérifier la disponibilité des fruits, mais l’occasion semble idéale pour une virée dans la région. À noter qu’on y vend aussi du miel.

Laila Maalouf, La Presse

Un verger… et des expositions

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Pourquoi ne pas combiner sortie au musée et cueillette de pommes ?

Pourquoi ne pas combiner sortie au musée et cueillette de pommes ? Au Centre de la Biodiversité de Bécancour, à un quart d’heure de Trois-Rivières, on peut visiter avec les tout-petits les expositions Le retour des géants de la Préhistoire et Faune urbaine, drôles de voisins, ou faire un voyage au fond du Saint-Laurent avec les plus grands avant de se rendre au verger attenant (ouvert dès la mi-septembre). On peut aussi observer oies et canards au marais et se promener dans les sentiers où l’on peut accomplir un rallye d’observation en forêt.

Laila Maalouf, La Presse

L’autocueillette à deux pas de la ville

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA FERME FORGET La ferme Forget a conçu un labyrinthe géant qu’il est aussi possible de parcourir de nuit tous les vendredis soir.

Si on ne veut pas s’éloigner de Montréal, la ferme Forget, à Laval, propose l’autocueillette de framboises d’automne, de courges et de citrouilles, en plus de vendre en kiosque quantité de produits de ses champs (tomates, melons, concombres, fraises d’automne…). Mais pour faire courir toute la famille, on a conçu un labyrinthe géant qu’il est aussi possible de parcourir de nuit tous les vendredis soir ! En prime, un espace pique-nique où l’on trouve tout ce qu’il faut pour un casse-croûte à saveur locale, un Pavillon de la courge et une miniferme.

Laila Maalouf, La Presse

Une escapade

PHOTO TIRÉE DU SITE DU VERGER LABONTÉ Le Verger Labonté propose des parcours thématiques avec énigmes dans ses labyrinthes de maïs.

Parce que les labyrinthes sont toujours très populaires auprès des petits (et des grands !), voici un autre endroit où s’y donner à cœur joie, au Verger Labonté à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. On y propose trois parcours de labyrinthes adaptés à différents groupes d’âge, avec des énigmes liées à des thématiques et des épreuves à compléter dans les dédales de maïs où nous attendent des personnages excentriques. La promenade en tracteur est incluse pour s’adonner à la cueillette de pommes et de citrouilles.

Laila Maalouf, La Presse

Tomber dans les pommes

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE LAFRANCE Le Domaine Lafrance est ouvert tous les jours jusqu’au mois d’octobre pour l’autocueillette.

Tous les jours jusqu’au mois d’octobre, le Domaine Lafrance, un des plus importants producteurs de cidre et produits dérivés de la pomme au Québec, invite les visiteurs à « tomber dans les pommes » sur son site agrotouristique de 30 hectares et 13 000 pommiers, situé à Saint-Joseph-du-Lac. Une vingtaine de variétés de pommes sont offertes en autocueillette (avec navette en tracteur), mais on propose aussi plusieurs activités pour tous les goûts : visite de la cidrerie/distillerie, découvertes et dégustation gourmandes (et alcoolisées !) à la boutique de l’endroit, où l’on trouve une cinquantaine de produits de la pomme. Des aires de pique-nique sont aménagées (pour se sustenter, le Bistro Lafrance propose plusieurs repas sur le pouce et des pâtisseries), de jeux pour les enfants et aussi une mini-ferme. Les fins de semaine, une foire gourmande, avec grand barbecue extérieur, des kiosques gourmands et de l’ambiance musicale s’ajoutent à l’offre.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Du verger à la table

PHOTO FOURNIE PAR LA CIDRERIE LACROIX Le magnifique verger compte 7000 pommiers.

PHOTO FOURNIE PAR LA CIDRERIE LACROIX De nouvelles installations permettent d’accueillir les visiteurs.

PHOTO FOURNIE PAR LA CIDRERIE LACROIX L’endroit propose l’autocueillette verte, avec des sacs réutilisables.

PHOTO FOURNIE PAR LA CIDRERIE LACROIX On peut manger et déguster les cidres de la Cidrerie Lacroix sur place. 1 /4







À Saint-Joseph-du-Lac, la populaire Cidrerie Lacroix a fait peau neuve l’an dernier avec des nouvelles installations. Tout commence par le magnifique verger de 7000 pommiers, qui compte une vingtaine de variétés de pommes. Ici, l’autocueillette est verte, car le verger ne vend plus de sacs de plastique. Les gens sont invités à apporter leurs sacs réutilisables ou à s’en procurer sur place. Les amateurs de cidre seront ravis de déguster les produits de l’entreprise au bar, dont plusieurs exclusivités. Pour manger, le superbe bistro de l’endroit propose brunchs, dîners et soupers, avec des produits issus du verger et de l’agriculture locale alors qu’une halte gourmande, à l’extérieur, met à son menu des plats comme des beignets aux pommes ou la poutine à la courge. Les petits pourront s’amuser dans des modules de jeux ou en visitant la mini-ferme.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse