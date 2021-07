Gaëlle Cerf et Guy-Vincent Melo, des Survenants, sont les organisateurs de Sudbest. On les voit ici lors du Marché Salada, tenu en 2019.

Sudbest est un nouveau marché qui vise à faire découvrir les commerces – surtout gourmands – des quartiers du sud-ouest de Montréal, à la manière du fameux Smorgasburg de Brooklyn. Le premier des trois évènements de l’été se tient ce week-end même, le long du canal de Lachine, à la hauteur du centre d’art l’Arsenal.

Ève Dumas La Presse

On y trouvera un bar à vin et à cidre québécois tenu par l’épicerie Cinqàsept, un bar à bières de Microbrasserie 4 Origines, un bar à Bloody Caesars du Lord William Pub, un bar à huîtres du restaurant Perles et Paddock, du poulet à la jerk grillé par Boom J’s, des camions de cuisine de rue, des spécialités des restaurants La Canting, Maquis Yasolo, Mauvais Garçons, etc.

Des artisans de toutes sortes y vendront également leurs créations et une petite programmation musicale rythmera le tout. « Le projet, c’est de mettre en lumière les trésors des quartiers de tout le sud-ouest de Montréal. On sait que ce n’est pas facile en restauration en ce moment. Tout le monde vit la pénurie de personnel.

On ne veut pas que personne se mette de pression. On est là pour avoir du fun ! », déclare Gaëlle Cerf, de l’organisme Les Survenants (Premiers Vendredis, Le Marché Salada, YUL Eat, etc.), responsable de l’organisation de l’évènement. De nouveaux participants seront au programme des éditions des mois d’août (28-29) et septembre (25-26).