Alcools

Vins de la semaine

Surveiller les nouveaux arrivages

Les nouveaux arrivages sont mis en vente sur le site de la SAQ le jeudi et restent offerts exclusivement en ligne pendant 11 jours. Ensuite, ils sont distribués en succursale. Si on sait le nombre de caisses au départ, il est difficile de savoir combien de bouteilles ont été vendues en ligne, ou combien de bouteilles chaque succursale a commandées, et encore moins combien elles en recevront. Le rosé est actuellement vendu en ligne et sera en succursale à partir du 12 juillet. Le rouge et le blanc ont été distribués plus tôt cette semaine, alors impossible de vérifier les quantités. Je me permets tout de même de telles suggestions parce que les vins sont vraiment bons et d’un très bon rapport qualité-prix.