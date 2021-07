Voilà une collaboration bien prometteuse : Les Conifères, charmante auberge à Saint-Adolphe-d’Howard qui est aussi un café et une buvette, collabore avec le restaurant L’Épicurieux, de Val-David, pour une série de soirées pique-niques. Après une première édition réussie le 19 juin dernier, les voici de retour le 10 juillet.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

D’un côté, L’Épicurieux fournit un panier de pique-nique rempli de victuailles locales et de saison (gaspacho, charcuteries d’Aliments Viens, sandwich style guédille aux fruits de mer, tartelette au sarrasin avec fruits et légumes de saison...) ; de l’autre, Les Conifères offrent l’accès à un lieu enchanteur, dans la nature, bercé par le murmure de la rivière qui passe tout près, et la possibilité de profiter de la sélection du bar à vin pour se désaltérer.

Réservez vite : seulement 24 places sont offertes et les paniers (pour deux) coûtent 95 $ chacun. Pas possible pour cette fois ? D’autres soirées pique-niques sont à l’horaire le 14 août ainsi que le 18 septembre. Pour plus d’informations concernant les réservations, consultez la page Facebook des Conifères.