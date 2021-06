Les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe Nascimento, le sommelier et maître d’hôtel Alexis Demers et le directeur artistique Martin C. Pariseau ont eu beaucoup de succès l’été dernier avec leurs soirées gastronomiques Menu Extra, aux vignobles Fragments et Les Pervenches.

Ève Dumas La Presse

Le quatuor vient de mettre en vente les billets de sa première grande sortie de la saison, les 22, 23, 24 et 25 juillet. Et ça en sera tout une : repas en 12 services chez Pinard & Filles, agencé avec les vins du domaine culte des Cantons-de-l’Est. L’occasion de goûter à des cuvées exclusives élaborées par le vigneron Frédéric Simon ne se présente pas souvent. Faire l’expérience d’une cuisine de très haut niveau dans un contexte champêtre aussi chic que convivial non plus.

Les quatre soirées — qui se tiendront sous chapiteau en cas de pluie — sont limitées à 50 convives. Un service de navette sera disponible (départ de Montréal à 14 h 30 et retour à 23 h 30) pour garantir une fin de soirée sans souci. Les billets coûtent 325 $ plus taxes (350 $ avec navette) par personne.