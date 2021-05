Alcools

Les vins de la semaine

Repas maison, bonne bouteille, le tour est joué

Fleurs et chocolats sont peut-être des classiques pour la fête des Mères, mais rien ne fait plus plaisir que de se faire préparer un repas par ceux qu’on aime. Et bien sûr, on l’accompagne d’un bon vin pour encore plus de bonheur. En voici trois, tous délicieux et très polyvalents à table.