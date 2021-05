Recettes

S’évader, le temps d’un repas

J’ai eu la chance de visiter plus d’une cinquantaine de pays, de découvrir la richesse de tous ces peuples et leurs traditions culinaires. Voyager me permet de me décoller le nez de mon frigo pour voir ce qui se mange ailleurs. Je suis convaincue que chacune de mes aventures a fait de moi une meilleure nutritionniste. Ça me nourrit, et je reviens toujours de l’étranger la tête pleine de nouvelles idées.