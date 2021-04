L’importateur spécialisé tourne une page de son histoire en annonçant la fermeture de la zone salon de thé de son enseigne rue Émery, qui fut le véritable bourgeon de l’entreprise. Inutile cependant de s’étouffer dans sa tasse : la boutique reste ouverte et planche sur un nouveau concept.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Depuis 22 ans, c’était un lieu de rencontre, de partage et un îlot zen réputé au beau milieu de l’agitation du Quartier latin – où même les cellulaires étaient invités à rester cois. Mais les clochettes pour appeler les serveurs une fois les crus choisis ne retentiront plus : l’enseigne québécoise Camellia Sinensis, importatrice de thé qui fait autorité dans le milieu, s’est résolue à fermer définitivement la partie salon qui a contribué à sa réputation. En cause, on s’en doute : la situation pandémique qui perdure et a bouleversé les plans de bien des commerçants québécois.

« Nous avons dû renoncer à une partie de notre entreprise, soit celle qui nous a donné naissance […] En toute transparence, durant les premiers mois de la pandémie, nous n’avions pas en tête cette réorientation. Toutefois, progressivement, nous avons dû nous rendre à l’évidence : il fallait nous adapter », indique l’entreprise sur son site internet.

« Depuis mars 2020, on a réessayé un peu durant l’été, mais le lieu est tellement petit, qu’avec les distanciations de deux mètres, ça ne pouvait pas fonctionner », se résigne Hugo Américi, qui a fondé le salon en 1998.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Hugo Américi a fondé le salon en 1998. La maison de thé a par la suite beaucoup évolué, avec l’intervention de plusieurs associés.

« J’ai plein de gratitude pour ces merveilleux moments d’intimité dans votre chaleureux salon de thé. Un sincère merci à votre dévouée équipe qui a contribué à la magie de ces moments sans techno où l’expérience de la dégustation prenait tout son sens », a commenté une internaute sur la page Facebook de la maison de thé.

La partie boutique ainsi que ses succursales demeurent néanmoins ouvertes en tout temps. La direction est actuellement en train de laisser infuser des idées pour donner naissance à un nouveau concept destiné à ses installations rue Émery, dont la forme n’a pas encore été arrêtée.

« On n’est pas dans la détresse du tout, c’est pour nous une belle occasion pour renouveler le concept et changer notre approche du thé. Ce sera davantage autour d’une boutique avec une école de thé et un concept de dégustation qui reste encore à définir. Mais il n’y aura plus le côté restauration, où on peut s’asseoir », indique le fondateur, précisant que la firme de design Machine sera associée au projet.

À titre d’ultime révérence au salon qui fut une véritable institution du quartier, une vente souvenir est organisée le 22 et le 23 avril, de 11 h à 18 h, durant laquelle des articles neufs et d’occasion ayant servi en ces lieux (théières, bols, accessoires de thé, livres, etc.) seront disponibles pour le public à petits prix.