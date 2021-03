Oubliez les grandes tablées et le set carré encore cette année. Même en zone orange, la majorité des cabanes à sucre n’ouvriront pas leur salle à manger ce printemps. Mais la grande majorité d’entre elles, ainsi que quelques restaurants et autres entreprises gourmandes, vous proposent l’expérience des sucres à la maison. Voici nos suggestions.

Ma cabane à la maison

À défaut de pouvoir recevoir dans leurs grandes salles à manger toujours bien festives, les cabanes à sucre québécoises ont décidé de s’inviter chez les Québécois, cette année. Luttant pour leur survie, environ 70 établissements de partout dans la province se sont regroupés pour proposer des repas des sucres à déguster à la maison. On se rend sur le site de Ma cabane à la maison pour trouver les cabanes livrant dans une épicerie Metro près de chez soi (jusqu’au 18 avril) ou pour trouver la cabane à laquelle on souhaite se rendre pour cueillir sa boîte. Vous y trouverez, par exemple, le menu revisité il y a un certain temps par Louis François Marcotte, à la Tablée des pionniers (Saint-Faustin), la boîte gourmande de produits charlevoisiens ou la boîte végane de L’Authentique cabane à sucre du Domaine à Liguori, l’expérience classique ou « de luxe » de L’aKabane (Saint-Esprit), les bons petits plats maison de l’érablière Nathalie Lemieux (Kamouraska). Devant cette belle initiative, plusieurs restaurants québécois, comme le Robin des bois et le Pastaga, ont renoncé à offrir un menu des sucres cette année, en solidarité avec les cabanes très fortement éprouvées par l’annulation de leurs activités saisonnières en 2020. Même si les établissements situés en zone orange peuvent en principe ouvrir, aucun participant de Ma cabane à la maison n’a l’intention de redémarrer la machine ce printemps. « Nos salles à manger sont remplies de boîtes à emporter ! », confirme Stéphanie Laurin, présidente de l’Association des cabanes à sucre du Québec et copropriétaire du Chalet des érables. Le site de Ma cabane à la maison a reçu plus de 1 million de visites et plus de 40 000 commandes jusqu’à maintenant.

Sucrerie et cuisine du domaine

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La tourtière « full load » de la Sucrerie du domaine est la vedette du menu gargantuesque.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jambon fumé à l’érable, cretons au gras de canard, oreilles de crisse et tranche de baloney maison sont également au menu.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les boulettes dans le sirop d’érable feront le bonheur des amateurs de sucré-salé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Tout le contenu du « Kit des sucres deluxe full load pour quatre personnes » de la Sucrerie du domaine arrive surgelé. 1 /4







Nous avons testé le gargantuesque « Kit des sucres deluxe full load pour quatre personnes » de la Sucrerie du domaine. Patrick Noël et Julie Martin ont fondé l’érablière de 2000 entailles et la petite cabane conviviale il y a 10 ans, à Chertsey. Comme l’espace dans sa salle à manger plutôt intime était limité, le couple a décidé d’offrir des repas à emporter il y a trois ans. Sa Cuisine du domaine avait donc une longueur d’avance sur bien des concurrents, avec un système de production, de réservation et de livraison gratuite partout au Québec déjà bien rodé. Trente personnes y travaillent présentement. Quand la boîte arrive sur le balcon, à Montréal, on dirait Noël ! Sauf si quatre ogres et ogresses habitent sous le même toit, il y en a pour plus que quatre personnes ou pour plus d’un repas, c’est sûr. La tourtière « full load » (notre plat préféré du « kit ») est d’une rare décadence, avec son goût de bacon et sa généreuse couche de fromage entre la viande et l’irrésistible croûte. La boîte contient aussi un litre de soupe aux pois, 250 g de cretons au gras de canard, 1 litre de fèves au lard, un petit jambon fumé à l’érable, une rondelle épaisse de baloney maison au sirop d’érable, 400 g de bacon braisé au sirop d’érable, 200 g d’oreilles de crisse, des saucisses cocktail dans le sirop, des boulettes de porc dans le sirop, un pouding chômeur, une tarte au sirop d’érable, du popcorn à l’érable et de la barbe à papa à l’érable. Bonne digestion !

La succulente tartelette Sugar Shack du Ratafia !

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La tartelette Sugar Shack du Ratafia est au menu « cake-out » pour les semaines à venir.

Le bar à vin et à desserts d’exception Ratafia avait mis sa tartelette hommage à l’érable au menu il y a un an. La croûte au seigle est remplie d’un mélange au beurre d’érable et au fromage à la crème. Sur le dessus, on voit un haut-relief sous forme de biscuit feuille d’érable maison, de guimauves à l’érable, de mini-beigne dans le sirop rehaussé de liqueur Sortilège et d’une étonnante glace au seigle torréfié. Une petite compote de baie de sureau acidifie un peu le tout. En 2020, cette merveille n’aura duré que six jours en salle, la fermeture des restaurants sonnant le glas de la décadente création du temps des sucres, signée Alix Marquis-Gobeille. Ce printemps, elle ressuscite en version « cake-out », le concept à emporter de l’établissement de la Petite Italie. On précommande pour ramassage du vendredi au dimanche. Le menu complet est publié sur le site du Ratafia au début de chaque semaine. Sur place, vous pourrez aussi acheter des petits contenants de beignes dans le sirop, entre autres.

6778, boulevard Saint-Laurent

Une cabane dans une cabane

PHOTO MAGALIE MASSEY, FOURNIE PAR TERRA PERMA ET FARM’S TABLE L’expérience cabane de Terra Perma promet d’être bien gourmande.

Le centre d’écotourisme Terra Perma, à Harrington, a eu une idée brillante pour souligner la saison de l’érable en mode COVID-19, cette année. Trois week-ends d’avril se dérouleront sur le thème de la cabane à sucre gourmet, en versions omnivore (10-11 et 24-25 avril) et végétarienne (17-18 avril). C’est Farm’s Table, un service de chef privée à domicile (Isabelle Gariépy) et d’évènements gastronomiques, qui prépare les repas que ceux ayant réservé un des 12 hébergements du centre pourront déguster dans leur minimaison en forêt. Une petite mise en bouche, peut-être ? Foie gras poêlé ou os à moelle avec gelée de pommette, ail noir, champignon, thym et chips de topinambours attendent les omnivores en entrée. Le samedi après-midi, il y aura dégustation dehors, au camion-cantine, promenade, cocktail extérieur, le tout suivi de la livraison des repas. Le dimanche matin, un brunch « cabane » gourmet sera également servi aux convives, qui comprendra entre autres des crêpes au levain de 143 ans, arrosées avec le sirop de la petite érablière de 700 entailles de Terra Perma. Une expérience prometteuse et très, très gourmande !

Brunch Cabane Panache

PHOTO FOURNIE PAR CABANE PANACHE Le brunch de la Cabane Panache réunit des produits de plusieurs commerçants de la promenade Wellington.

PHOTO FOURNIE PAR CABANE PANACHE L’incontournable tire sur neige sera peut-être de la partie sur la « Well » dans le Parcours Desjardins.

PHOTO FOURNIE PAR CABANE PANACHE Les bars de la « Well » s’invitent à vos 5 à 7 les jeudi 25 et vendredi 26 mars à 18 h pour dévoiler leurs créations cocktails à saveur du Québec

PHOTO CAROLINE PERRON, FOURNIE PAR CABANE PANACHE L’ambiance de la Cabane Panache est toujours chaleureuse. 1 /4







C’est un happening sur la promenade Wellington, à Verdun, depuis maintenant 10 ans ! Mais la Cabane Panache n’a pas voulu fêter cet important anniversaire en quasi-confinement. C’est pourquoi on présente la version 2021 de cette fête de l’érable et du bûcheron comme étant la 9.5. Cela dit, les choses ne seront pas faites à moitié. Une douzaine de commerçants du quartier participent au brunch Cabane Panache (avec ou sans viande) qui peut encore être commandé pour livraison le vendredi 26 mars. De plus, les bars de la « Well » s’invitent à vos 5 à 7 les jeudi 25 et vendredi 26 mars, à 18 h, pour dévoiler leurs créations cocktails à saveur du Québec, sur les pages Facebook et Instagram de la promenade Wellington. Trouvez la programmation complète de l’évènement sur le site.

Autres suggestions

Pour une expérience cabane plus gastronomique, essayez la Cabane du coureur, qui a trois points de chute, à Montréal, à Belœil et à Saint-Marc-sur-Richelieu. Il y a même un menu végane.

Avec Plaisirs Traiteur transforme son évènement annuel « Un chef à l’érable » en boîtes-repas gastronomiques avec une touche d’exotisme grâce au chef montréalais d’origine haïtienne Wadensky Fontaine.

Tourisme Basses-Laurentides répertorie aussi quelques repas « cabane » sur son site.

La Cabane du Pied de cochon, encore et toujours.

Le menu de Prêt à table se situe entre rusticité et raffinement.

La Cidrerie Lacroix offre son menu des sucres en prêt-à-manger.

