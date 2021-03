Nous avons testé six sortes de crèmes glacées à l’érable disponibles dans le commerce. Elles ont toutes fait l’objet de commentaires pendant une dégustation à l’aveugle. Une fois les résultats colligés, nous avons précisé certains points si nécessaire (présence ou non de colorants, taux de sucre, etc.).

C’est un drôle de temps des sucres auquel nous goûterons cette année. Pour célébrer l’érable et la fin de l’hiver différemment, nous avons sélectionné et comparé six crèmes glacées nées sous ce signe, produites localement et relativement faciles à trouver dans le commerce. Voici la sève des réflexions issues d’une dégustation à l’aveugle par notre équipe de testeurs.

Crème glacée à l’érable de Natrel

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La crème glacée à l’érable sans lactose de Natrel

Ni exubérante ni timorée, la crème glacée de Natrel est celle qui a le plus séduit notre petit jury, lequel a souligné un beau numéro d’équilibriste : goût d’érable prononcé, mais sans excès, sucrosité bien dosée, texture crémeuse et agréable. Le tout est coiffé par la présence de tire, perçue comme un atout supplémentaire. À noter qu’elle est produite sans lactose. Une valeur sûre, combinée à une large disponibilité.

Pour 125 ml : 153 calories, 16 g de sucre

Prix : 4,99 $/473 ml (1,05 $/100 ml)

Note moyenne de notre jury : 8/10







Crème glacée à l’érable par Les givrés

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La crème glacée à l’érable signée par Les Givrés

La production du glacier montréalais a réchauffé les cœurs de nos testeurs en mal de douceur. Deux choses ont plaidé pour sa cause : sa texture, jugée « soyeuse » par plusieurs membres du jury, ainsi que le goût de tire d’érable, qui a paru le plus authentique parmi tous les produits testés, produisant une belle finale. Sans surprise, nous avons découvert une fois la dégustation terminée qu’elle est produite sans arômes artificiels ni colorants.



Pour 125 ml : 180 calories, 18 g de sucre

Prix : 7,99 $/500 ml (1,60 $/100 ml)

Note moyenne de notre jury : 7,5/10

Crème glacée à l’ancienne tire et pépites d’érable de Coaticook

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La crème glacée à l’ancienne tire et pépites d’érable de Coaticook

Alerte sucrée enclenchée ! Nos testeurs ont trouvé le dosage de sucre un peu forcé (même si, objectivement, elle ne supplante pas les autres sur ce point), justifié par la présence de généreux morceaux de croquant d’érable et de tire, plutôt appréciés. Le goût d’érable est bien là, avec des subtilités originales (moka ? boisé ?), et sa couleur a été généralement qualifiée d’« appétissante ». Pour les dents sucrées !

Pour 125 ml : 140 calories, 18 g de sucre

Prix : 6,29 $/1,5 l (0,42 $/100 ml)

Note moyenne de notre jury : 7,25/10

Crème glacée au sirop d’érable de Bilboquet

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La crème glacée au sirop d’érable de Bilboquet

Cette production de la crémerie fondée en 1983 à Outremont s’est distinguée par un leitmotiv : la subtilité. Ça commence doucement en bouche, puis le goût d’érable s’affirme sans tambour ni trompette, agréable et équilibré. La texture dense a aussi été saluée à l’unanimité. Là non plus, pas de colorants ni d’arômes artificiels, ce qui force moins le trait et aboutit à quelque chose d’authentique… pour qui a les moyens de se l’offrir.

Pour 125 ml : 200 calories, 20 g de sucre

Prix : 11,49 $/500 ml (2,30 $/100 ml)

Note moyenne de notre jury : 7/10

Tourbillon d’érable de CoolWay

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La crème glacée Tourbillon d’érable de CoolWay

Elle a peut-être un peu pâti de la comparaison immédiate avec ses concurrentes plus sucrées. Nos testeurs l’ont trouvée moins goûteuse, malgré la présence d’un coulis, mais il faut souligner qu’une fois la dégustation à l’aveugle terminée, on s’aperçoit qu’il s’agit, et de loin, du choix le plus santé : peu calorique et peu sucré, ce qui explique sûrement sa saveur plus nuancée.

Pour 125 ml : 90 calories, 8 g de sucre

Prix : 5,99 $/500 ml (1,20 $/100 ml)

Note moyenne de notre jury : 6/10

Crème glacée à l’érable de Festin

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La crème glacée à l’érable de Festin

Tout le monde s’est accordé sur ce point : le goût d’érable est trop peu présent, tandis que celui de crème, voire de lait, prend le pas, surtout en finale. Est-ce le coup de griffe du producteur, la Laiterie de La Baie ? Ça manque un peu de caractère, trouve-t-on. En revanche, la texture fondante et aérienne a été appréciée par tous les testeurs. Autre atout : son prix imbattable.

Pour 125 ml : 190 calories, 17 g de sucre

Prix : 5,48 $/2 l (0,27 $/100 ml)

Note moyenne de notre jury : 5,75/10