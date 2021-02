Après avoir été annulés au printemps 2020, les Lauriers de la gastronomie québécoise annoncent leur retour. On ne sait encore exactement quand, ni où, ni comment, mais on sait qu’il y aura bel et bien un évènement mettant en lumière les artisans de cette industrie fortement mise à mal dans la dernière année.

Ève Dumas

La Presse

Plutôt que de célébrer ceux et celles s’étant démarqués dans le passé récent, les Lauriers souhaitent regarder vers l’avenir et demandent à leur « brigade » de proposer, pour chaque catégorie de « prix », les candidats et candidates les mieux placés pour imaginer la suite, l’idée étant de nommer 17 ambassadeurs et ambassadrices de la relance en gastronomie québécoise.

La brigade, qui compte actuellement plus de 5000 membres et en accueille toujours de nouveaux, est invitée à soumettre ses candidatures dès maintenant. Par la suite, le jury annuel, présidé par la sommelière et restauratrice Véronique Rivest, se penchera sur les finalistes.

> Consultez le site des Lauriers de la gastronomie québécoise